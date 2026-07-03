Die einzige Konstante ist die Veränderung. Für den Gasthof Wachmann vulgo Rath in Romatschachen (Gemeinde Pischelsdorf) ist das Sprichwort gelebte Realität. In den vergangenen hundert Jahren erlebte der Betrieb immer wieder große Umbrüche.

Der Gasthof, vermutlich Ende der 1920er-Jahre © Gasthof Wachmann

Aus dem einstigen Stammtisch in der Küche (1926 durch Franz Rath gestartet) entwickelte sich in der Nachkriegszeit ein Zentrum der Geselligkeit: Die Leute kamen zum Kegelscheiben, Tontaubenschießen, Feste feiern, zum Wurlitzer hören oder kollektivem Fernsehen (hatten doch in den 60er-Jahren noch nicht viele ein TV-Gerät daheim).

80er-/90er-Jahre als Blütezeit

1979 wurde der Betrieb um eine Diskothek erweitert. Es war die erste im Ort. Sogar Austropop-Legende Wilfried war mit einem Live-Auftritt beim Wachmann zu Gast. Die Blütezeit erlebte der Gasthof unter Maria Wachmann. Sie übernahm 1987 den Betrieb.

Es war die Zeit der Gasthauskultur und Sparvereine. „Wir hatten mehr als 200 Mitglieder“, erzählt ihr Sohn und jetziger Chef Mario Franz Wachmann. Legendäre Sparvereinsausflüge führten nach Jesolo, Krk oder Monaco.

Luftaufnahme des Gasthof-Areals in den 80er-Jahren © Gasthof Wachmann

Offen hatte man sieben Tage die Woche, meist bis spät in die Nacht. „In Dreierreihen sind die Gäste oft um die Schank gestanden. Viele kamen für ihr Feierabendbier zu uns“, erinnert sich Wachmann. Der gelernte Koch ist ein Gasthauskind durch und durch, kennt die Stammtisch- und Gasthauskultur.

Mario Wachmann an der Schank © Gasthof Wachmann

Nach seiner Lehre in einem Vier-Sterne-Hotel in Tirol zog es ihn in die Schweiz, über ein Jahrzehnt war er in Wien und arbeitete in Gourmettempeln, ebenso wie im Art-Catering oder in Cocktailbars.

2013 übernahm er mit 34 Jahren den Gasthof von seiner Mutter. Er setzte auf Degustationsmenüs und Veranstaltungen und begann sukzessive das Haus zu revitalisieren. Die beiden Fremdenzimmer, die sich seit 1996 im Obergeschoss befunden hatten, wurden modernisiert und auf vier erweitert. „Die haben sich wirklich etabliert und sind sehr gut gebucht“, zieht Wachmann Bilanz.

Der Gasthof Wachmann heute © Gasthof Wachmann

Corona als Wegweiser

Der Koch übernahm in einer Zeit des Umbruchs, viele Gasthäuser der Region gaben aufgrund der Registrierkassenpflicht „w. o.“. Auch das Rauchverbot brachte Veränderung. Als einziges Lokal in der Region beschloss man bereits ein Jahr zuvor, mit 1. April, dass mit dem Rauchen in der Gaststube Schluss sei. „Alle dachten, das ist ein Aprilscherz, aber wir haben es ernst gemeint und es war eine gute Entscheidung“, sagt Wachmann.

Die Famlie Wachmann vor ihrem Gasthof © Gasthof Wachmann

Wegweisend war Corona. Die Gäste blieben aus, dafür war mehr Zeit für die Familie. „Es war das erste Mal, wo wir Weihnachten hatten“, erinnert sich der heute 47-Jährige. Doch auch nachdem wieder aufgesperrt wurde, waren Gäste rar. „Das Bier nach der Arbeit wurde am Parkplatz oder in der Garage statt im Gasthaus konsumiert“ Man beschloss das Tagesgeschäft sein zu lassen und gänzlich auf Übernachtungsgäste und Feierlichkeiten umzusatteln. Nicht alle Gäste fanden das gut. 2022 wurde das Kellerstöckl zu zwei neuen Appartements umgebaut.

Ein Blick in die neuen Ferienwohnungen, die 2022 im alten Kellerstöckl entstanden sind © Gasthof Wachmann

„Für uns war es die richtige Entscheidung, ich führe den Betrieb alleine. Die Familie hilft zwar mit, aber wir haben keine Mitarbeiter“, sagt Mario Wachmann. Er ist „Mädchen für alles“, bereitet das Frühstück für die Übernachtungsgäste, putzt, steht hinter der Schank und in der Küche, bewirtet. Die Arbeit geht nicht aus.

Der Gasthof richtet auch Familien- und Firmenfeiern, wie Taufen, Trauerfeierlichkeiten oder Hochzeiten aus © Gasthof Wachmann

Jubiläumsfest am Sonntag

Was die Zukunft bringt? „Das ist noch offen. Ich hoffe, dass ich den Betrieb noch lange weiterführen kann, und das, obwohl ich einen Finger weniger habe“, meint Wachmann schmunzelnd. (Aufgrund von Abnutzung und Entzündung musste dem Koch der rechte Zeigefinger abgenommen werden.)

Blick vom Gastraum aus Richtung Schank © Alexander Koch

Was er sich zum 100. Geburtstag wünscht? „Mehr Akzeptanz für individuelle Betriebsformen. Die Gastronomie muss sich immer neu erfinden.“

Und: „Dass sich die Gäste wieder mehr durchmischen.“ Am kommenden Sonntag (5. Juli) will der Gastronom Anlass dazu bieten. Da wird nämlich das 100-Jahr-Jubiläumsfest gefeiert. Erwartet werden viele Gäste. Ab 10 Uhr geht es los mit einem Frühschoppen. Es gibt Livemusik, eine Weinkost, Essen auf Rädern und Zeit für viele schöne Erinnerungen.