Hautkrebs ist ein Tumor, der in vielen Fällen mit freiem Auge auf der Haut sichtbar ist. Für die Krebs-Früherkennung sollte das eine gute Nachricht sein – und doch zeigt die Wissenschaft mittlerweile, dass Hautkrebs-Früherkennung, so wie sie bisher in Österreich gehandhabt wurde, nicht zielführend ist. Bisher gab es ein sogenanntes „ungezieltes Screening“: Wer daran dachte, ging mehr oder weniger regelmäßig zur Hautärztin, zum Hautarzt und ließ seine Muttermale am ganzen Körper kontrollieren. Ein solches Ganzkörper-Screening für alle Erwachsenen, so zeigen es internationale Vergleichsstudien mittlerweile, konnte die Sterblichkeit an Hautkrebs allerdings nicht senken.

Und dazu kommt: In einigen Bundesländern in Österreich, so auch in der Steiermark, wird der vorsorgliche Muttermal-Check auch nicht von der Gesundheitskasse übernommen und muss von den Betroffenen selbst bezahlt werden. Nun hat die österreichische Fachgesellschaft für Dermatologie eine Empfehlung vorgelegt, wie die Hautkrebs-Vorsorge in Zukunft aussehen sollte. Kurz gesagt: Nur noch Menschen mit einem hohen Risiko sollen zum regelmäßigen Screening kommen.

Höhere Trefferquote durch gezieltes Screening

Bisher gab es in Österreich weder ein nationales Hautkrebs-Screening-Programm noch einheitliche Empfehlungen zur Früherkennung. Dabei zählt Hautkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen, jedes Jahr sterben in Österreich rund 400 bis 500 Menschen am Melanom (“schwarzer Hautkrebs“). „Wir wollen jene Menschen untersuchen, die ein hohes Risiko für Hautkrebs haben und so eine höhere Trefferquote erreichen“, erklärt Dermatologe Peter Kölblinger von der Arbeitsgruppe Melanom der Fachgesellschaft. Dafür empfehlen die Experten zukünftig eine Basisuntersuchung der Haut für jede und jeden, am besten gleich mit 18 Jahren. Bei dieser Untersuchung wird das persönliche Hautkrebs-Risiko festgestellt.

Ein hohes Risiko haben Menschen mit sehr hellem Hauttyp, mit vielen (mehr als 40) oder atypischen Muttermalen sowie Menschen, die bereits einmal ein Melanom hatten oder die eine familiäre Vorbelastung haben sowie Organtransplantierte. „Menschen mit erhöhtem Risiko sollen regelmäßig, alle ein bis zwei Jahre, zur Kontrolluntersuchung beim Hautarzt, bei der Hautärztin“, sagt Kölblinger. Ergibt sich bei der Basisuntersuchung kein erhöhtes Risiko, reicht die regelmäßige Selbstkontrolle der Haut (siehe Infobox). Erst im Alter von 50 bis 60 Jahren sollten Menschen mit geringem Risiko zu einer erneuten Früherkennung beim Hautarzt.

Kürzere Wartezeiten auf Termine beim Hautarzt

„Ein solches risikobasiertes Screening bedeutet nicht weniger Medizin, es bedeutet die richtige Medizin für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit“, sagt Manfred Fiebiger, Fachgruppenobmann Dermatologie. So soll zukünftig auch sichergestellt werden, dass jene Menschen, die ein hohes Risiko oder auffällige Hautveränderungen haben, schnell einen Termin beim Facharzt bekommen. Fiebiger: „Wir müssen sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen. Wenn Menschen Termine ausmachen, die das Screening gar nicht brauchen, bekommen andere keinen Termin, die ihn brauchen.“

Die Fachgesellschaft hat nun die Empfehlung vorgelegt, die Umsetzung in die Praxis sollte der nächste Schritt sein. Im Zuge dessen soll auch die Kostenübernahme der Hautkrebs-Früherkennung österreichweit geregelt werden.

Auf Veränderungen der Haut achten

Hautkrebs-Vorsorge beginnt nicht erst in der Ordination, betonen die Experten: „Wenn wir über Hautkrebs-Vorsorge sprechen, dürfen wir nicht nur an Screening denken. Die wichtigste Vorsorge beginnt viel früher: beim Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung und bei der Aufmerksamkeit für Veränderungen der eigenen Haut“, erklärt Franz Trautinger, Vizepräsident der Fachgesellschaft für Drematologie. Der Konsensus empfiehlt daher regelmäßige Selbst- oder Partneruntersuchungen der Haut. Wer neue, wachsende, blutende, juckende oder deutlich veränderte Hautveränderungen bemerkt, soll rasch ärztliche Abklärung suchen. Diese Selbstkontrolle ersetzt keine ärztliche Diagnose, ist aber ein niederschwelliger und wichtiger Bestandteil der Früherkennung.