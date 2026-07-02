Partystimmung unter freiem Himmel: Der „Fernsehgarten“ ist die alkoholfreie Antwort des ZDF auf den Ballermann. Er ist eine Wundertüte mit Gesang, Akrobatik und Kochecke, die zwar oft belächelt wird, aber längst Kultcharakter hat. Vor 40 Jahren, am 29. Juni 1986, wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt, seither brachte es der „Fernsehgarten“ auf mehr als 660 Folgen. Die aktuelle Jubiläumssaison dieses Hochamts der Heiterkeit läuft noch bis in den September: Immer wieder sonntags präsentiert die notorisch gut gelaunte Moderatorin Andrea Kiewel das Open-Air-Spektakel vom Lerchenberg.

Als Ilona Christen an jenem sonnigen Sommertag 1986 die Premierenausgabe präsentierte und den Zuschauern ein buntes Allerlei servierte, durfte das Publikum alles Negative vorübergehend ausblenden – und davon gab es 1986 einiges, Stichwort Tschernobyl und Challenger-Katastrophe. Heute wie damals kommt die saisonale TV-Institution live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums auf dem Mainzer Lerchenberg und setzt immer sonntags konsequent auf Unterhaltung. Es gab in den vier Jahrzehnten Spektakel wie den „Arschbomben-Weltrekord“ von 2007 mit 25.000 Sprüngen ins Studiobecken binnen 25 Stunden, es gab zig Darbietungen von Comedians wie Bülent Ceylan oder Zauberern wie den Ehrlich Brothers und etwa 5200 Musikauftritte. Schlagersänger Bernhard Brink hält mit 41 „Fernsehgarten“-Auftritten den Rekord.

Pool Fernsehgarten (2024) © Thomas Pirot

Apropos Rekord: Mit 40 Jahren gilt der TV-Dauerbrenner als die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt und steht damit im Guinness-Buch der Rekorde. Von der ersten Saison an dabei ist Fernsehkoch Armin Roßmeier, der seit 1986 Rezeptideen präsentiert – Kreationen wie Mettbrötchen mit Zwiebel-Senf-Kruste oder Fleischfackeln mit Krautsalat. Der Koch blieb, die Moderation wechselte: Nach Ilona Christen übernahm 1993 Ramona Leiß die Show, danach kam „Kiwi“. Von 2000 bis 2007 moderierte sie, musste dann aber im Zuge von Schleichwerbungsvorwürfen ein Jahr aussetzen – es ging um ein Diätmittel. Für sie sprang 2008 Ernst-Marcus Thomas ein. Seit 2009 ist „Kiwi“ wieder Alleinherrscherin im Fernsehgarten und mit ihrer emotionalen, stets ein wenig aufgekratzt und improvisiert wirkenden Art längst zur eigenen Marke geworden.

Ramona Leiß (1993) © Carmen Sauerbrei

1995 startete die ARD ihre Antwort auf den Fernsehgarten: „Immer wieder sonntags“. Doch während die Schlager- und Unterhaltungsshow mit Stefan Mross dieses Jahr zum letzten Mal läuft und aus Kostengründen eingestellt wird, scheint beim Fernsehgarten kein Ende in Sicht zu sein. 5000 bis 6000 Zuschauer sind bei den Sendungen live auf dem Lerchenberg dabei, bis zu zwei Millionen sitzen daheim vor dem Fernseher und lassen sich berieseln. Mit einem Marktanteil von bis zu 22 Prozent ist die Show fürs ZDF ein gutes Pferd im Stall.

Um nicht den Anschluss an die Generation Z zu verpassen, experimentiert der Sender: Letztes Jahr lief beim Videoportal Twitch der interaktive „Streamergarten“. Specials wie die „Sommer Dance Party“ und Musik für junge Leute sollen das „Mutterschiff“ attraktiv für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen machen. Das scheint aufzugehen: In der Saison 2025 erreichte der Fernsehgarten in dieser Altersklasse einen Marktanteil von bis zu 13,4 Prozent. Auf Plattformen wie X (Twitter) oder TikTok kommentieren Tausende junge Leute mit lustvollem Spott Playback-Pannen oder verarbeiten skurrile Auftritte zu Memes, was der Show eine enorme digitale Reichweite beschert. Sie hat mittlerweile einen Kultstatus, der auch Jüngere anlockt. Die schauen vielleicht ironisch auf den TV-Klassiker – aber sie schauen.

Die kuriose Kultmarke mit der kalkulierten Leichtigkeit hat sich ganz der heilen Welt verschrieben. Doch die Geschichte der Show ist auch eine Chronik von Pannen und Skandalen – live ist eben live. Am bekanntesten ist wohl der Fall Luke Mockridge: Der Comedian absolvierte 2019 einen auffällig skurrilen Auftritt mit Affengeräuschen und Furzlauten – das Publikum reagierte mit Buhrufen. 2023 störten 200 Mitglieder der Spaßtruppe „Die Partei“ die Show, mehrfach wurden Ausgaben wegen Unwettern unterbrochen und die Gäste mussten aus dem Außenbereich ins Trockene fliehen. Aber gerade, dass dieser gigantische TV-Spielplatz auch eine Bühne für Unvorhersehbares ist, macht sicherlich einen Teil seines Reizes aus.