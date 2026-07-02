Die Flexity erfordert Flexibilität – jedenfalls vorübergehend am 2. Juli: Denn an diesem Donnerstag führen die Graz-Linien Bremsproben bei einer weiteren Garnitur der neuen Straßenbahn namens „Flexity“ durch. Die erste genehmigte Bim der neuen Generation wird ja schon zur Morgenspitze auf der Route der Linie 4 eingesetzt, nach erforderlichen Tests und Genehmigungen sollen weitere Flexitys folgen. Am 2. Juli jedenfalls haben die Proben zur Folge, dass von etwa 9 bis 12 Uhr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam eingerichtet wird.

Protestmarsch am Samstag

Zwei Tage später, am 4. Juli sorgt indes ein Protestmarsch im Grazer Zentrum zum Thema „Weltfriede“ für Anhalten einiger Linien: In der Zeit von 14.45 bis 16 Uhr wird es daher „zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7 in der Herrengasse, zu Anhaltungen der Linie 30 im Bereich Burggasse/Freiheitsplatz/Karmeliterplatz und zu Anhaltungen der Linien 1, 3, 4, 5, 7 am Hauptplatz kommen“, melden die Graz-Linien.