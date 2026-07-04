„Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Horoskop. Es überrascht mich nicht, dass Sie Journalistin geworden sind.“ Nur wenige Minuten später spricht die Astrologin Melanie Berger von Kreativität, Wissensvermittlung, analytischem Denken und der Neugier, hinter die Fassade zu blicken.

Die meisten Menschen kennen die Astrologie aus Zeitungshoroskopen oder Apps. Dort reicht in der Regel das Sternzeichen aus, um Aussagen über Liebe, Beruf oder Gesundheit zu treffen. Für Berger ist das jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Astrologie ihrer Ansicht nach leisten kann.

Krebs, Widder, Schütze?

Das Sonnenzeichen allein – also das, was gemeinhin als Sternzeichen bezeichnet wird – sei viel zu wenig, erklärt sie. Für eine individuelle Deutung benötigt sie immer das Geburtsdatum, die Geburtszeit und den Geburtsort. Erst daraus entstehe das persönliche Horoskop mit Aszendent, Mond, Planeten und den zwölf Häusern.

Genau deshalb sitzen wir an diesem Nachmittag bei ihr in Villach. Für unsere Serie „Das Wunderprüflabor“ erstellt Berger ein persönliches Horoskop. Knapp eineinhalb Stunden lang sprechen wir über Persönlichkeit, Beruf, Beziehungen und mögliche Entwicklungen.

Die Kärntnerin beschäftigt sich eigenen Angaben zufolge bereits seit ihrem 16. Lebensjahr mit Astrologie. Sie hat Psychologie studiert, arbeitet hauptberuflich als Berufscoach im Rehabilitationsbereich und hat zusätzlich eine Masterausbildung in ganzheitlicher Astrologie absolviert.

Laut eigenen Angaben fließe dieser Hintergrund bewusst in ihre astrologischen Beratungen ein. Für sie ist Astrologie kein Mittel der Wahrsagung, sondern ein Werkzeug, um Ressourcen sichtbar zu machen. „Es gibt keine schlechten Horoskope“, sagt sie. „Jeder Mensch bringt Stärken mit. Es geht darum, diese zu erkennen und zu leben.“

Deshalb grenzt sie sich von Astrologen ab, die mit Angst arbeiten oder konkrete Schicksalsschläge voraussagen. Todesprognosen lehnt sie grundsätzlich ab. „Ich möchte niemandem Angst machen“, sagt Berger. Stattdessen versteht sie ihre Beratungen als Coaching. Viele Menschen kämen mit Fragen zu Beruf, Partnerschaft oder Neuorientierung zu ihr, also zu genau den Themen, die Menschen in verschiedenen Lebensphasen beschäftigen.

Bevor Berger Aussagen über meine Persönlichkeit trifft, erklärt sie zunächst die Grundlagen des Horoskops. Demnach beschreibt der Aszendent, wie ein Mensch auf andere wirkt und mit welcher Grundenergie er durchs Leben geht. Die Sonne stehe für Selbstverwirklichung und Berufung, der Mond für Bedürfnisse und Emotionen. Danach folgt Planet für Planet: Merkur steht für Kommunikation und Denken, Venus für Liebe und Beziehungen und Mars für Energie und Durchsetzungsvermögen. Hinzu kommen die langsam laufenden Planeten wie Saturn, Uranus oder Pluto, die langfristige Entwicklungen symbolisieren sollen.

Weniger Zukunftsvorhersage, mehr Persönlichkeitsanalyse

Dabei fällt auf: Vieles wirkt weniger wie eine Zukunftsvorhersage als vielmehr wie eine Persönlichkeitsanalyse. Immer wieder geht es um Talente, Entwicklungsmöglichkeiten und die Frage, wie vorhandene Stärken besser genutzt werden können.

Dann wird es persönlicher. Schon nach wenigen Minuten fällt immer wieder ein Begriff: Kommunikation. In meinem Horoskop gebe es mehrere Konstellationen, die darauf hindeuten, dass Sprache, Schreiben und Wissensvermittlung zu meinen größten Stärken gehören. Dass ich Journalistin bin, passt aus ihrer Sicht hervorragend dazu. Sie könne sich auch Vorträge, Schulungen oder eine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung für mich vorstellen.

Sie beschreibt mich außerdem immer wieder als analytisch, kreativ und neugierig. Menschen mit dieser Konstellation interessieren sich häufig für Hintergründe, Psychologie oder ungewöhnliche Themen. Sie wollen gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen und hinterfragen.

Bei Zukunftsprognosen bleibt Berger hingegen zurückhaltend. Zwar sieht sie Veränderungen im Berufsleben, betont aber mehrfach, dass Astrologie keine festgeschriebene Zukunft beschreibt. „Entscheiden muss immer der Mensch selbst“, sagt sie.

Ob die Astrologie tatsächlich Charakter und Lebensweg widerspiegeln kann oder ob viele der treffenden Aussagen durch psychologische Effekte wie den Barnum-Effekt erklärt werden können, ist wissenschaftlich umstritten. Nach knapp eineinhalb Stunden in Melanie Bergers Praxis habe ich nicht das Gefühl, eine „Wahrsagerin” besucht zu haben. Vieles erinnert vielmehr an ein Coaching oder ein ausführliches Persönlichkeitsgespräch. Ich verlasse sie jedenfalls mit reichlich Stoff zum Nachdenken und einigen Aussagen, die erstaunlich gut gepasst haben.