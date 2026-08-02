Whistle-Blower im Roten Kreuz deckt Missstände bei ärztlichen Visitendiensten auf. Die Politik kritisiert, ändert nichts. Aufdecker verliert Job und Existenz.

Gamlitz, die größte Weinbaugemeinde der Steiermark, ist Sehnsuchtsort für alle, die Frieden und Entspannung und ein gutes Glas Wein suchen. Ausnahmen bestätigen freilich die Regel. Die dortige Präsidiums-Klausur des Roten Kreuzes in den letzten beiden Tagen hatte andere Vorzeichen. Seit Wochen und Monaten ist die Lage im Präsidium angespannt, es gab Stimmen, die Präsident Siegfried Schrittwieser schon absetzen wollten – was von den Satzungen nicht möglich ist. Grundvorwurf: Von den Reformen des Roten Kreuzes, die versprochen waren, sei nicht viel übrig geblieben; die Stimmung im steirischen Roten Kreuz sei nicht gut. Aus dem Umfeld von Präsident Schrittwieser sieht man das freilich anders und erklärt, dass man auf einem „guten Weg“ sei.

Aber ein Fall, den die Kleine Zeitung im März veröffentlichte, zeigt, dass sich das Rote Kreuz selbst bloßstellt. Genauso wie die Politik, die den Fall zum Politikum im Landtag machte, und ausgerechnet jenem Mann nicht half, der die Missstände aufdeckte.

Visitendienste

Die Vorgeschichte dreht sich um ärztliche Visitendienste, für die sich zum Beispiel eine Ärztin immer wieder anmeldete und Honorare kassierte, obwohl sie zum Beispiel im Theater in Wien saß – von dort aus hätte sie es nie in die Region und zu den Patienten geschafft, die sie eigentlich hätte versorgen sollen.

Insider vermuteten ein System dahinter – und dass vereinzelt Ärzte „abkassiert“ hätten, obwohl sie nicht einmal in der Region waren, die sie versorgen hätten sollen. 220 Euro standen brutto jedem Arzt für einen fünfstündigen Bereitschaftsdienst zu. 95 Euro für einen Visitendienst beim Patienten.

Missstände waren bekannt, sagen Zeugen

Die Missstände waren im Roten Kreuz bekannt, ohne dass Verantwortliche dagegen etwas unternahmen – das belegen Zeugenaussagen aus dem Roten Kreuz gegenüber der Kleinen Zeitung.

Der Aufdecker verlor beim Roten Kreuz seinen Job. Aber erst, als eine brisante Dokumentation über die Missstände von einer anderen Person an steirische Politiker weitergeleitet wurde, weil man im Roten Kreuz – laut Zeugenaussagen – keine ausreichenden Maßnahmen unternommen hatte, um die Missstände zu beheben.

Damit hätte das Rote Kreuz den „Schwarzen Peter“ gehabt, also fokussierte man sich auf einen Entlassungsgrund: Datenschutzrechtliche Verfehlungen, so hieß es, weil der Whistle-Blower zum Beispiel die Ärztin im Theater in Wien geortet hatte. Aber ohne Ortung (diese erfolgt noch dazu automatisch, wenn sich ein Arzt zum Visitendienst anmeldet) hätte er die Missstände nicht aufdecken können. Und das war nur die Spitze des Eisberges.

Dokumentation über die Missstände

Die brisante Dokumentation über diese Zustände zirkulierte dann auch in steirischen Politbüros. Das Thema wurde im Landtag groß aufgezogen, vor allem SPÖ und Neos übten scharfe Kritik. Die Neos sprachen (laut Aussendung) von: „Missbrauch, fehlender Kontrolle und einem System, das Hinweisgeber bestraft …“

Die Neos fordern bis heute eine Reparatur der Visitendienste und Schutz für jene, die Missstände aufdecken. Die SPÖ formulierte es so: „Besorgt zeigt sich Lercher über einen weiteren Aspekt: Ein Mitarbeiter, der diese fragwürdigen Praktiken intern thematisiert und zur Aufklärung beigetragen hat, verliert seinen Job. Das ist ein fatales Signal. Wer Missstände aufzeigt, muss geschützt werden – nicht bestraft werden.“

© Klz / Stefan Pajman RK-Präsident Siegfried Schrittwieser (l.), hier bei der Eröffnung der neuen Landesleitstelle

Aufdecker nicht geholfen

Geholfen hat letztlich keine der Parteien, der Whistle-Blower hat seinen Job nicht wieder bekommen. Es waren Schlagzeilen, über die sich die Politik in ein rechtes Licht rückt, mehr nicht. Warum SP-Chef Max Lercher nicht mit seinem Parteifreund Schrittwieser eine Lösung im Sinne des Whistle-Blowers gesucht hat, bleibt ungeklärt.

An dem Beispiel sieht man gut, wie die Politik, egal welche Parteifarbe, mit Menschen umgeht. Angesprochen muss sich die gesamte Parteienlandschaft fühlen – die FP genauso wie die Grünen, die ÖVP, die Neos und Kommunisten.

Der Aufdecker im Roten Kreuz, der seinen Job verlor, will zum ganzen Thema keine Stellungnahme abgeben.

Was GVG und Rotes Kreuz zu den Visitendiensten sagen

Es gibt aber einen weiteren Blickwinkel auf den Missbrauch der Visitendienste in der Steiermark. Die Kleine Zeitung schickte umfangreiche Fragenkataloge an das Rote Kreuz und an die Gesundheitsversorgungs-GmbH (GVG), in deren Verantwortung die Visitendienste liegen.

Das Rote Kreuz betont, dass man sehr wohl Maßnahmen gesetzt habe. „Die Sachverhaltsdarstellung in den Fragen (Anm./darunter die Fragen: „Welche Konsequenzen wurden bei den beiden Vorgesetzten/Rotes Kreuz des Whistle-Blowers gezogen, die trotz Meldung nachweislich nicht eingegriffen haben? Welche Konsequenzen gab es bezüglich des Sammel-Mails/Rotes Kreuz, das von einem Verantwortlichen über die Entlassung des Whistle-Blowers veröffentlicht wurde und in dem der Kündigungsgrund genannt wurde“) sei nicht korrekt, erklärt das Rote Kreuz. Im Zuge der Aufarbeitung seien „technische und organisatorische Maßnahmen gesetzt und den zuständigen Stellen zur Kenntnis gebracht“ worden.

Kündigung des Whistle-Blowers wurde mit Begründung öffentlich gemacht

Seltsam ist nur, dass der Kleinen Zeitung ein Rundmail vorliegt, in dem die Entlassung des Whistleblowers in einer öffentlichen Mail (über 80 Adressaten beim Roten Kreuz) samt Namen und Entlassungsgrund von einem Vorgesetzten im Roten Kreuz öffentlich gemacht wurde – und dass dieses Mail laut dem Roten Kreuz keine datenschutzrechtliche Verfehlung darstellt.

Auch, dass Datenschutzbehörden die Verfahren gegen den Whistleblower einstellten, lässt das Rote Kreuz abperlen: „Der Sachverhalt war Gegenstand behördlicher Prüfungen. Die zuständige Behörde hat die gesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen als angemessen und ausreichend beurteilt und daher das Verfahren eingestellt.“

Bei der GVG holt man weit aus und erklärt, dass man jetzt wöchentliche Kontrollen durchführe und Rückmeldungen aus dem Roten Kreuz bearbeitet werden. Es gebe aber „keine Honorar-Rückforderungen“ zum Beispiel an jene Ärztin, die während des Visitendienstes zum Beispiel im Theater war.

Das System der Visitendienste wurde nicht verändert

Möglich macht das ein Regelwerk für die Visitendienste, das solche Auswüchse tatsächlich rechtlich nicht angreifbar macht – auch, wenn die Ärztin oder der Arzt nicht einmal in der vorgegebenen Zeit beim Patienten sein können, weil sie zu weit weg – oder im Theater – sind. Die GVG sagt: „Es handelt sich um freiberuflich selbstständig tätige Ärzt*innen, die sich im Anlassfall durch eine geeignete Kollegin oder einen geeigneten Kollegen vertreten lassen können.“ Dazu müssten die Visitenärzte aber erst andere Ärzte auftreiben …

Fassen wir zusammen: Zum Beispiel darf die Ärztin, die im Theater ihren Dienst versah und im Mittelpunkt der Enthüllungen stand, weiter Visitendienste machen. Das ganze System, das solche Auswüchse ermöglicht, wurde nicht verändert. Alles bleibt, wie es ist, nur der Whistle-Blower hat seinen Job verloren.