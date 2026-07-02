Seit 2017 kurvt das Regiotaxi durch Ferlach, Zell und St. Margareten. Das Projekt des gleichnamigen zweisprachigen Vereins und Obmann Franz Wutti dient nicht nur als Privattaxi im Rosental, sondern bietet auch Fahrten zum Sozialtarif an. Für 5,50 Euro bringen drei Chauffeure die Fahrgäste zu teilnehmenden Partnerbetrieben nach Ferlach, für 7,50 Euro nach St. Margareten oder Zell. Ziel sei es, jenen Personen, die kein Auto besitzen oder in der Mobilität eingeschränkt sind, den Weg zu 90 Supermärkten, Ärzten, Apotheken und anderen Betrieben zu ermöglichen.

Die Sozialtarif-Fahrtzeiten beschränken sich unter Woche auf 8 bis 18 Uhr und samstags auf 8 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist das Regiotaxi zu den üblichen Privattarifen im Rosental unterwegs. „Somit gibt es in den drei Gemeinden eine durchgehende Taxibetreuung“, sagt Wutti. Pro Jahr befördert der Verein rund 5400 Personen, davon 4000 zum Sozialtarif. Die Kilometer stiegen von 27.370 im ersten Jahr auf 90.000 im Jahr 2025. Die große Nachfrage stimmt Wutti glücklich, die fehlende Aufmerksamkeit vonseiten der Gemeindepolitiker grantig.

Seit 2017 ist das Taxiservice unterwegs © Kk/privat

33.000 Euro Abgang pro Jahr

Denn das Taxiprojekt verzeichnet einen jährlichen Abgang von rund 33.000 Euro. Geld, das man von privaten Unterstützern vonseiten der Kärntner Slowenen sowie über die Übernahme von Dienstleistungen für Busunternehmen an den Randzeiten zurückholt. Wutti wünscht sich aber eine finanzielle Unterstützung aus dem Rosental. Seit Jahren verlaufen Gespräche im Sand. „Das Sozialtaxi wird gebraucht und die Gemeinden profitieren davon“, sagt Wutti, der die Gründe für die ablehnende Haltung kennen möchte. Seine Angehörigkeit zur politischen Wahlgemeinschaft/Volilna skupnost (VS/WG) soll Unterstützungen blockieren. „Doch das Service ist ein völlig eigenständiger, zweisprachiger Verein“, sagt Wutti.

Auf diese Diskussionen möchte sich Ferlachs Bürgermeister Christian Gamsler (SPÖ) nicht einlassen. „Wir haben das Projekt in der Vergangenheit teilweise unterstützt und Fahrscheine angekauft“, sagt Gamsler, der Wuttis Arbeit schätze. Genauso wie Helmut Ogris (SPÖ). „Leer ging Herr Wutti nie aus. Wir haben alle einen kleinen Beitrag geleistet“, sagt der Bürgermeister von St. Margareten. Weitere Zuschüsse können sich die Kommunen aber nicht erlauben. „Wir haben alle freiwilligen Leistungen gestrichen. Wenn wir ein privates Taxi finanzieren, kommen andere, die etwas von uns möchten“, sagt Zells Gemeindechef Heribert Kulmesch (SPÖ). Zudem warten die Gemeinden die Mikro-ÖV-Strategie des Landes ab. Bis 2028 investiert das Land rund neun Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs jenseits des klassischen Linienverkehrs.

„Vor zwei Monaten hatten wir ein Gespräch. Die ersten Vorschläge sollten bald vorliegen“, sagt Gamsler. Inwieweit Wuttis Regiotaxi eine Rolle spielen wird, könne derzeit niemand sagen. „Wer den Mikro-ÖV betreibt, ist für uns auch zweitrangig. Wichtig ist, dass die Lücken in der Region geschlossen werden“, sagt Gamsler. Wutti möchte unterdessen weitermachen: „Das Sozialtaxi wird einfach gebraucht.“