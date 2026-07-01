Auf einem eigentlich geraden Streckenabschnitt hat am Dienstagnachmittag ein Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 68-Jährige überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam in einem neben der Straße verlaufenden Bach zum Liegen. Der Lenker konnte sich nicht aus dem Fahrzeug befreien und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Ein dort durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der Führerschein wurde dem 68-Jährigen vorläufig abgenommen. Der schwer beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst standen die Freiwilligen Feuerwehren Straßburg, Weitensfeld und Zweinitz mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz.