Die Salzburger Stieglbrauerei zieht Konsequenzen aus dem rückläufigen Gastronomiegeschäft und gibt einen Teil ihrer Logistiksparte ab. Betroffen sind drei Standorte: Wörgl und Inzing in Tirol sowie Asten in Oberösterreich. Das berichteten am Dienstag übereinstimmend die „Salzburger Nachrichten“, das Portal „salzburg24.at“ und ORF-Salzburg.

Wörgl und Asten sollen verkauft werden, den Standort Inzing will die Brauerei vermieten. Die meisten Beschäftigten sollen von Logistikpartnern übernommen werden, zudem gebe es Sozialpläne. Kündigungen seien aber nicht ausgeschlossen. Diese Möglichkeit hatte Stiegl-Geschäftsführer Herbert Bauer bereits im Oktober ins Spiel gebracht, wie der ORF in seinem Online-Bericht erinnert. „Wenn es nicht so läuft, wie man es sich wünscht, ist es wichtig, dass man darauf reagiert“, sagte Bauer damals und kündigte an, Abläufe neu zu definieren.

Hauptstandort Salzburg soll gestärkt werden

Der Umbau in den anderen Bundesländern soll zugleich den Hauptstandort in Salzburg-Maxglan stärken. Durch die Maßnahme würden hunderte Arbeitsplätze in Salzburg gesichert, betont die Brauerei laut „salzburg24.at“. Untermauert wird das mit einer Investitionszusage: Bis 2030 soll ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in den Brauereistandort Salzburg fließen. Außerdem soll das Stiegl-Gut Wildshut zu einem Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgebaut werden.

Weiterer Drall Richtung Handel

Im gesamten Bundesland Salzburg sowie im Wachstumsmarkt Wien, wo Stiegl acht Lager betreibt, bleibt die Logistik in eigener Hand, zitieren die „SN“ den Geschäftsführer. „Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass wir für die Gastronomie-Belieferungen dauerhaft deutlich weniger Ressourcen benötigen“, so Bauer. „Kurzum: Wir verfügen in Teilen Österreichs über eine eigene Logistik, die wir nicht mehr effizient auslasten können.“ Es sei an der Zeit, zu reagieren.

Weniger Gastronomie, Rabattwettkampf

Hinter dem Schritt steht eine angespannte Geschäftslage. Die Stieglbrauerei mit Hauptsitz in Salzburg-Maxglan produziert zwar seit Jahren immer mehr Bier, doch zugleich wuchsen die Verluste: 2025 stand ein Minus von 5,2 Millionen Euro zu Buche, nach minus 3,8 Millionen Euro im Jahr davor. Die Gastronomie schrumpft, dazu kommt die Teuerung.

Den Großteil seines Bieres verkauft Stiegl deshalb längst über den Handel – und dort tobt ein Kampf um Marktanteile, in dem die Supermärkte mit Rabatten locken. Stiegl tritt dabei unter anderem gegen die zahlreichen Marken der Brau Union an, darunter Gösser, Puntigamer und Villacher. Auch Ottakringer mischt unter den größeren Anbietern mit.