Mit einem Mal rückt nun ein eher kleines Land am Nordwest-Rand Europas wieder in den Mittelpunkt der EU-Politik und der Planung der Zukunft des 27-Staaten-Bündnisses. Mit dem heutigen Tag übernimmt die Republik Irland die – halbjährlich rotierende – Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union.

Seit Monaten laufen Vorbereitungen

Schon seit Monaten hat man sich auf der „Grünen Insel“ auf diese Aufgabe in Dublin vorbereitet. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung hatte Irland schließlich noch nie zu bewältigen. 280 offizielle Treffen sind geplant und 150 zusätzliche Zusammenkünfte. 30.000 Delegierte werden erwartet. Zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft im November reisen 47 Staats- und Regierungschefs an. Das ist die größte internationale Zusammenkunft, die es je gab in Irland. Und allein schon für die Sicherheit der Gäste zu sorgen, stellt eine enorme Herausforderung für die Gastgeber dar. Gegen Cyberattacken wie eine Bedrohung durch Drohnen hat man sich in Dublin, soweit überhaupt möglich, zu wappnen versucht.

Gepanzerte Fahrzeuge sind für den Transport von Teilnehmern kreuz und quer über die Insel gechartert worden. Dublins Flughafen hat man extra gesichert, so gut es ging. Aber natürlich, räumen die Veranstalter ein, müsse man „auf alles gefasst sein“: Das habe man schon während der dänischen Präsidentschaft gesehen. Auch erheblichen Schwierigkeiten politischer Art sieht sich die irische Präsidentschaft freilich gegenüber. Zu den großen Themen gehören die neue Energiekrise, die sich nicht zuletzt aus dem Irankrieg ergeben hat, und die Erarbeitung eines weiteren Sieben-Jahres-Budgets, zu dem es rundum in der EU sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt.

Außerdem erwarte Brüssel Ideen zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der EU auf den internationalen Märkten und zur Reform des Gemeinsamen Marktes, weiß man in Dublin. Wichtig bleibe der Prozess der erneuten Erweiterung der Union – etwas, das Irland immer am Herzen lag. Insbesondere die künftige Mitgliedschaft Montenegros hofft man während der irischen Präsidentschaft ein gutes Stück voranbringen zu können. Was die Ukraine und Moldau betrifft, will man diesen Staaten bei ersten Schritten Richtung EU nach Kräften helfen. Zumindest steht solchen Bemühungen keine ungarische Regierung mehr im Weg.

Neue kollektive Verteidigungsanstrengungen und die Sicherheit der EU-Bürger werden indes nach Überzeugung der irischen Regierung ganz oben stehen auf der Prioritätenliste. Vielleicht sei es ja nützlich, dass entsprechende Diskussionen diesmal von Irland koordiniert würden, und nicht von einem großen Nato-Land, macht man sich in Dublin nötigen Mut.

Tatsächlich ist die Republik Irland neben Österreich und Malta das einzige EU-Mitglied, das nicht der Nato angehört, seit Schweden und Finnland dem Nordatlantik-Pakt beitraten. Und wiewohl einzelne irische Politiker schon lange einen Verzicht auf die traditionelle militärische Neutralität ihres Landes fordern, ist die Mehrheit der Iren dazu (noch) nicht bereit.

„Bei der kommenden Präsidentschaft im EU-Rat wird sich Irland so auf beschämende Weise nicht auf einer Wellenlänge mit der Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten befinden, für die Verteidigung und Sicherheit zu einem zentralen Thema der europäischen Tagesordnung geworden sind“, meinte schon im Vorjahr die irische Politologin und Professorin Brigid Laffan.

Irland müsse „seine Teilnahme an den Verteidigungs-Initiativen der EU vertiefen und enger mit der Nato koordinieren“, sonst werde es „an Bedeutung in der EU verlieren“, warnte Laffan. „Es spielt schon deshalb eine Außenseiter-Rolle, weil es das niedrigste Verteidigungsbudget in Europa hat.“ Und wenn sich die Kluft zwischen Europa und den USA noch mehr weite, und die Europäer dadurch immer mehr auf sich selbst gestellt wären, „wird Irland entscheiden müssen, wo sein Platz in den entsprechenden Strukturen ist“.

EU-Vizepräsidentin Kaja Kallas lobte die irische Regierung bei einem Vorab-Besuch Dublins in diesem Monat immerhin dafür, dass sie nun eine Anhebung der irischen Verteidigungs-Ausgaben um 55 Prozent bis 2030 versprochen habe „und so signalisiert hat, dass Irland seine Anstrengungen verstärkt“.

„Stolze Tradition militärischer Neutralität“

Das sei auch dringend nötig, glaubt Kallas. Allein schon die russische Schatten-Flotte, die inzwischen regelmäßig rund um Irland operiere und dort zum Beispiel Unterwasserkabel bedrohe, sei eine „echte Gefahr“ für die Iren wie für den Rest Europas. „Irlands stolze Tradition militärischer Neutralität stellt niemand in Frage. Aber Neutralität garantiert nicht, dass man immun gegen die Gefahr ist, in der sich Europa neuerdings findet“, gibt Kallas zu bedenken.

Was die Situation zur See betrifft, hat sich Irland derweil schon vorsichtig per „Informations-Austausch“ mit anderen EU-Staten verbunden. Eine erneute lebhafte Debatte im Land zur Neutralitäts-Frage steht den Iren jedenfalls bevor.