Seit zehn Jahren unterstützt Edith Baumgartner mit ihrem Büroservice Unternehmen und Selbstständige in der Region. In den vergangenen Jahren hat sie ihr Angebot um Themen wie Online-Marketing und Künstliche Intelligenz (KI) erweitert.

Edith Baumgartner © RAMONA STEINER FOTO

Einen besonderen Schwerpunkt bilden nun KI-Retreats auf der Mühlsteinhütte in Bad St. Leonhard. Die kleine Selbstversorgerhütte ist für zwei Personen ausgelegt und liegt eingebettet in die Natur. Dabei kombiniert Baumgartner eine praxisnahe Einführung in die Anwendungsmöglichkeiten von KI mit einem bewussten Rückzug aus dem digitalen Alltag. Die Kombination aus fachlichem Input und reduzierter digitaler Erreichbarkeit soll einen klaren Fokus auf die praktische Anwendung ermöglichen.

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Der fachliche Teil der Veranstaltungen findet außerhalb der Unterkunft statt, etwa in einem Gastronomiebetrieb in der Region. Dort erhalten die Teilnehmer eine Einführung in den Einsatz von KI – beispielsweise für Texte, Marketing oder organisatorische Abläufe. Im Anschluss bietet die kleine Hütte den Rahmen, um die Inhalte in Ruhe nachwirken zu lassen. Auf WLAN wird dort bewusst verzichtet, der Handyempfang ist nur eingeschränkt möglich. „Es geht nicht darum, der Digitalisierung zu entfliehen, sondern einen bewussten Umgang mit ihr zu finden“, sagt Baumgartner. Kontakt: 0664 4250537 oder www.create.co.at.