Cara Delevingne (33) hat erstmals bestätigt, dass sie nach der Scheidung von Amber Heard (40) und Johnny Depp eine Liebesbeziehung mit Heard hatte. Darüber sprach das britische Model im „The Louis Theroux Podcast“. Die beiden sollen sich bei gemeinsamen Dreharbeiten im Jahr 2013 kennengelernt haben. Seither gab es immer wieder Gerüchte über eine angebliche Beziehung der beiden Frauen.