Auf den ersten Blick hat Schalke nicht viel mit der WM zu tun. Der Aufsteiger in die Bundesliga tümpelte drei Jahre in der zweiten Liga herum, stellt aber aus dem aktuellen Kader immerhin drei WM-Fahrer. Neben ÖFB-Allrounder Dejan Ljubicic sind mit Nikola Katic und natürlich Edin Dzeko zwei Spieler für Bosnien-Herzegowina tätig, das in der Nacht auf Donnerstag (2 Uhr, ORF 1 live) Co-Gastgeber USA aus dem Turnier kegeln will. Die beiden durften zusammen mit dem ebenfalls bosnisch-stämmigen österreichischen Trainer Miron Muslic im Sommer den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln, nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar im letzten Gruppenspiel war auch der Aufstieg als einer der besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale klar. Die beiden Schalker sind zusammen mit dem ehemaligen „Knappen“ Sead Kolasinac die erfahrene Achse der Mannschaft, die im finalen Gruppenspiel rund um Sturm-Verteidiger Arjan Malic einigen jungen Spielern die Chance gab.

Vieles konzentriert sich im bosnischen Sturm weiter auf Dzeko, der trotz seiner mittlerweile 40 Jahre in den vergangenen beiden Spielen in der Startelf stand. Auf ein Tor wartet er bei dieser Endrunde noch, gegen Katar bereitete er zumindest ein Eigentor vor. „Er ist für mich der berühmteste Bosnier, hat so viele geprägt und ist ein Idol. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, habe ich ihm die Hand gegeben und mir dann ein paar Stunden nicht die Hände gewaschen“, strich Malic bereits im November des Vorjahres gegenüber der „Kleinen Zeitung“ dennoch die Wichtigkeit des Stürmers hervor. Zusammen mit dem Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic und Ermin Mahmic, der bereits zwei Treffer bei dieser WM zu Buche stehen hat, soll der 40-Jährige für die Tore sorgen. Außerdem können die Bosnier wohl wieder auf Haris Tabakovic zurückgreifen, der ehemalige Österreich-Legionär war angeschlagen bei dem Turnier bisher noch kein Thema.

Nikola Katic und Sead Kolasinac müssen defensiv stabiler stehen © IMAGO

Damit das Weiterkommen gelingen kann, muss aber vor allem die Defensive rund um Katic und Kolasinac bessere Leistungen zeigen, in den drei Gruppenspielen kassierte man sechs Gegentore. „Für uns ist das alles ein Bonus. Aber klar: Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Wir sind selbstbewusst genug, das zu schaffen“, ist Trainer Sergej Barbarez dennoch optimistisch. An Motivation mangelt es den Europäern nicht, denn die US-Reporterin Abigail Velez goss noch Öl ins Feuer: „Eine Sache zu Bosnien: Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo es liegt. Ich habe keine Ahnung von Bosnien und will es auch gar nicht wissen. Denn Team USA ist zurück und besser denn je. Macht euch bereit, Bosnien, denn ihr wollt es zwar nicht – aber ihr werdet es kriegen!“

Dafür muss der Gastgeber nach dem verpatzten letzten Gruppenspiel, der 2:3-Niederlage gegen die Türkei, wieder das Gesicht aus den ersten beiden Partien zeigen. Die Offensive rund um Folarin Balogun und Christian Pulisic zeigte sich mit acht Toren in absoluter Topverfassung, ähnlich wie beim heutigen Gegner drückt vor allem hinten der Schuh. US-Kapitän Tim Ream rechnet bereits mit Überstunden: „Wir haben viel Arbeit ins Elfmeterschießen gesteckt. Ich möchte darauf nicht weiter eingehen.“ Bei einem Sieg in San Francisco würde die USA am Dienstag in Seattle nach 2010, 2014 und 2022 das vierte Achtelfinale in Serie bestreiten, 2018 war man nicht qualifiziert. Bosnien-Herzegowina überstand bei der zweiten WM-Teilnahme erstmals die Vorrunde, jedes Weiterkommen wäre ein historischer Erfolg.