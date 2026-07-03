Wenn das so weitergehe, werde er wohl wieder zum Auto-Pendler, schnauft der Steirer. Was den Mann derzeit so auf die Palme bringt: Jeden Tag pendelt er per Linienbus aus Dobl zur Arbeit nach Graz und wieder zurück, hat sich für die Strecke extra ein Klimaticket zugelegt. Den Weg zur Bushaltestelle überbrückt er mit dem E-Scooter. Und hier beginnt das Problem. Ein Busfahrer, der regelmäßig auf der Linie unterwegs ist, verweigert ihm nämlich konsequent die Mitnahme seines zusammenlegbaren Gefährts. „Er sagt, dass solche Scooter explodieren können und er dann für den Schaden geradestehen müsste“, berichtet der Leser. „Es ist Stress pur, wenn dich der Busfahrer in der Früh nicht mitnimmt und du ein bis zwei Stunden auf den nächsten Bus warten musst.“

Und das Problem weitet sich laut den Erfahrungen des Steirers aus. Inzwischen gebe es auf der Linie, die von Dr. Richard bedient wird, nämlich noch einen zweiten Lenker, der die Mitnahme mit Verweis auf die Gesetzeslage und die Gefahr verweigere. „Das grenzt an Terror. Ich werde einfach stehen gelassen, ich bin langsam wirklich verzweifelt.“ Die Beförderungsbedingungen würden eindeutig die Mitnahme eines ordnungsgemäß zusammengelegten E-Scooters erlauben. „Bei Dr. Richard hat man mir aber gesagt, dass der Fahrer das Hausrecht im Bus habe und die Mitnahme dennoch verweigern kann“, seufzt der Mann.

Die Mitnahme von E-Scootern ist grundsätzlich erlaubt

So stimmt das allerdings nur zum Teil, wie man auf Anfrage der Kleinen Zeitung bei Dr. Richard erläutert. „Das Fahrpersonal kann die Mitnahme im Einzelfall ablehnen, wenn konkrete Sicherheitsbedenken bestehen – etwa bei sichtbaren Schäden – oder wenn nicht genügend Platz für eine sichere Unterbringung vorhanden ist“, so eine Sprecherin. Ein unbeschädigter Scooter, der zusammengeklappt als Handgepäck verstaut werden kann, erfülle aber die Voraussetzungen für eine Mitnahme. Bei Dr. Richard will man den Fall zum Anlass nehmen, beim eigenen Personal noch einmal die einheitliche Handhabung der Regelung sicherzustellen.

Ordnungsgemäß zusammengelegt, dürften E-Scooter in den meisten Bussen und Zügen mitgenommen werden © KLZ / Günter Pilch

Anders ist die Lage allerdings auf den Fernbusstrecken, wo Dr. Richard unter anderem für FlixBus unterwegs ist. FlixBus sehe generell die Nichtmitnahme von E-Scootern vor, heißt es aus dem Unternehmen.

ÖBB-Züge haben Platz für (nicht zu große) Scooter

Anders ist das bei den ÖBB, wo sich die Rückfragen zum Thema E-Scooter häufen, wie Sprecher Herbert Hofer bestätigt. In allen ÖBB-Zügen können E-Scooter grundsätzlich mitgenommen werden. „Unsere Beförderungsbedingungen sehen keine generelle Ermessensentscheidung des Zugpersonals vor“, sagt Hofer. Allerdings gilt auch hier: Der Scooter muss zusammengeklappt, technisch einwandfrei sein und darf die Größe von 110 mal 80 mal 40 Zentimetern (zusammengeklappt) nicht überschreiten.

Für die ÖBB-Busse gelten grundsätzlich dieselben Regeln. Faustregel hier: Ist die Fahrradmitnahme in einem Bus vorgesehen, gelten auch für E-Scooter die entsprechenden Bestimmungen. Extra reservieren muss man dafür nicht.