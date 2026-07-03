Die Wettervorhersage für den 4. Juli ist aus Wilfried Braucharts Sicht das i-Tüpfelchen: „Angenehm warm, aber nicht so heiß wie zuletzt“, so der Wirt im Stubenberghaus am Schöckl. Das war auch der einzige Punkt, den er nicht beeinflussen konnte – beim Rest hat Brauchart ordentlich die Ärmel hochgekrempelt, lädt er doch bei freiem Eintritt am 4. Juli zum ersten Open-Air-Konzert auf dem Grazer Hausberg: Bei Countrymusik und Austropop tischt er auch kulinarische Einlagen für Fleischtiger genauso auf wie für Vegetarier.

„Unsere Zimmer im Stubenberghaus sind für diesen Tag längst ausgebucht. Und auch die meisten VIP-Tische sind schon reserviert“, freut sich Brauchart, der gemeinsam mit seiner Frau Carina das Ausflugsziel am Schöckl vor einem Jahr übernommen hat. Er rechnet jedenfalls insgesamt mit ein paar Hundert Besuchern.

Das Programm am 4. Juli © Brauchart

Zweite Auflage am 8. August

Weil aber das Ausruhen für den Wirt ein Fremdwort ist – so hat er zuletzt das Angebot am Stubenberghaus um einen Sonntagsbrunch sowie ein Freiluftstandl bei Schönwetter (Freitag bis Sonntag) erweitert –, plant Brauchart längst das zweite Open-Air-Festival am Schöckl: Am 8. August sollen diesmal Schlagermusik und internationale Sommer-Hits der Gipfel der Unterhaltung sein. Italienische Gerichte, Cocktails und Sonnenuntergang inklusive.