Heuer hätte man den Schülern wohl einiges erspart, wenn sie ihren letzten Schultag schon zwei Wochen früher als sonst absolvieren hätten können. Das gilt auch für das Vorjahr, als in einigen Teilen des Landes in dieser Zeit zwei Wochen lang mehr als 30 Grad gemessen wurden. Mit ein Grund für den aktuellen Vorstoß des Kärntner Landeshauptmanns Daniel Fellner, die Sommerferien neu zu denken.

Doch macht das aus meteorologischer Sicht wirklich Sinn? Gerade kühl ist es oft auch Ende August nicht, wenn die Schule dann wieder beginnen sollte. „Es ergibt sich das klare Bild, dass Hitzewellen Ende Juni deutlich häufiger auftreten als Ende August“, sagt Geosphere-Meteorologe Andreas Mansberger, der sich dafür die Daten der Messstation in Klagenfurt seit 1950 angesehen hat.

Kürzere Nächte verschärfen Situation

Grundsätzlich haben Hitzewellen vor allem seit den 2000er-Jahren zugenommen. Im Juni wie im August. „Natürlich kann es passieren, dass man die Ferien vorverlegt und es dann zum neu ins Auge gefassten Ferienbeginn gerade nicht heiß ist. Statistisch gesehen häufen sich die Hitzewellen in den letzten Jahrzehnten aber gerade zum Sommerbeginn. Und wenn in diesem Zeitraum eine da ist, dann kann diese gleich auch so markant wie letztes Jahr und heuer sein“, sagt Mansberger.

Zudem müsse man hier noch einen weiteren Effekt bedenken: die kürzeren Nächte rund um die Sonnenwende. Ende August könne es in den Klassenzimmern zumindest über Nacht deutlich besser abkühlen, als es häufig noch im Juni der Fall ist.

Geosphere-Meteorologe Andreas Mansberger © Geosphere/Helge Bauer

Kein Geld für Klimaanlagen

Politisch trägt der Vorschlag auch dem Umstand Rechnung, dass es der öffentlichen Hand an Geld fehlt, um Schulgebäude flächendeckend zu klimatisieren. Egal ob Bund, Land oder Gemeinden die Erhalter sind. „Dabei spielen auch die Betriebskosten eine Rolle. Durch die Vorverlegung der Ferien können wir eine Verbesserung schaffen, ohne baulich eingreifen zu müssen“, sagt Bildungsreferent, Landesrat Peter Reichmann (SPÖ).

ÖVP hat Bedenken

Der Vorstoß Fellners ist derzeit einer der SPÖ und nicht des Landes. Die ÖVP zeigt sich diskussionsbereit, aber noch weit entfernt von einer Zustimmung. „Man kann darüber reden. Das alleine wird es aber nicht sein“, sagt Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Es gehe dabei auch um die Frage, wie in Zukunft gebaut wird und in welchen Bereichen man ohnehin über Klimatisierungen sprechen muss. Und auch aus pädagogischer Sicht seien noch nicht alle Fragen geklärt. „Eine Vorverlegung bedeutet auch eine Verkürzung des zweiten Semesters, wo der Druck auf Schülerinnen und Schüler ohnehin schon sehr groß ist“, sagt Gruber.

Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht die Idee kritisch. „Natürlich müssen wir auf Hitze in Schulen reagieren. Aber die Ferien einfach nach vorne oder hinten zu schieben, wie es der Politik gerade einfällt, löst kein einziges Grundproblem“, sagt er. Statt am Kalender herumzuschrauben, müsse endlich die Ausstattung der Schulen verbessert werden.