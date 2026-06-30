Schon bei den Australian Open begeisterte Naomi Osaka das Publikum mit einem von Quallen inspirierten Look samt riesigem Hut und Schleier. Bei den French Open wurde ihr goldenes Kleid zum Hingucker. Auch in Wimbledon lässt sich Osaka trotz der traditionellen Weißpflicht nicht von ihrem eigenen Stil abbringen. Beim Erstrundenmatch gegen Elsa Jacquemot betrat die Japanerin den Platz in einem fließenden Kimono, verziert mit Kranichen und Kirschblüten. Dazu trug die ehemalige Nummer eins der Welt einen traditionellen Kanzashi-Haarschmuck. Der besondere Look wurde von der Tokioter Designerin Hana Yagi entworfen, die dafür Materialien aus Vintage-Kimonos, einem traditionellen Shiromuku-Hochzeitskimono und einem alten Brautkleid wiederverwendete.

Zum Aufwärmen legte Naomi Osaka ihren Kimono ab

Zum Aufwärmen legte die viermalige Grand-Slam-Siegerin den Kimono ab – die Aufmerksamkeit der Fans hatte sie da aber längst gewonnen. Zahlreiche Zuschauer hielten ihre Smartphones bereit, um den besonderen Einzug festzuhalten. Ein Fan rief begeistert: „C’mon, Queen! “Auch die frühere Top-Ten-Spielerin Alicia Molik, die für die BBC kommentiert, zeigte sich beeindruckt: „Darauf warten wir doch den ganzen Tag: In welchem Outfit Naomi Osaka in Wimbledon auftaucht.“

Nach ihrem souveränen 6:1, 7:5-Erfolg verriet Osaka anschließend, woher die Inspiration für ihren Auftritt kam: unter anderem aus dem Film „Kill Bill“ von Quentin Tarantino .„Mein japanisches Erbe bedeutet mir sehr viel. In Wimbledon heißt es: alles in Weiß. Deshalb fand ich es richtig cool, in einem Kimono auf den Platz zu kommen“, erklärte Osaka im Interview auf dem Court. Besonders die Figur O-Ren Ishii, gespielt von Lucy Liu, habe sie inspiriert. Die Figur trägt im Film einen ikonischen weißen Kimono. Osaka sagte: „Ich fühle mich manchmal wie eine Videospielfigur. Ich möchte nicht einfach ich selbst sein, wenn ich auf dem Platz stehe – ich versuche, eine andere Figur zu verkörpern.“

Mit ihrem Auftritt bewies Osaka einmal mehr: In Wimbledon geht es für sie nicht nur um Siege, sondern auch um Stil und Persönlichkeit.