Na hoppala, wie konnte denn das passieren? Eine Krankenpflegerin aus den USA steckte sich im Laufe der vergangenen Jahre hunderte Millionen von Dollar in die eigenen Tasche. Der Betrug der 49-Jährigen aus Las Vegas flog laut einem Bericht von „Yahoo Finance“ nun auf.

Wie die Ermittlungen belegen, soll sie bei den Krankenversicherungen „Medicare“ und „TRICARE“ immer wieder Rechnungen für medizinisch nicht notwendige Behandlungen eingereicht haben. Der Wert der eingereichten Rechnungen soll 906 Millionen Dollar betragen. Laut Ermittlern wurden davon fast 300 Millionen Dollar an die Frau ausgezahlt.

Dreister Betrugsfall: Krankenpflegerin soll falsche Rechnungen gestellt haben

Die Krankenpflegerin soll für ihre illegalen Machenschaften vor allem schwerkranke ältere Menschen in Hospiz-Einrichtungen ausgenutzt haben. Laut Berichten soll die Beschuldigte unter anderem teure Wundtransplantate aus menschlichem Spendergewebe abgerechnet haben, obwohl diese medizinisch nicht erforderlich gewesen seien. Zudem wird ihr vorgeworfen Patientenakten gezielt manipuliert zu haben, damit sie die Behandlungen gegenüber den Versicherungen rechtfertigen konnte.

Die Ermittler beschlagnahmten im Zuge dessen Vermögenswerte von rund 35,2 Millionen Dollar. Darunter sollen eine Bargeldsumme von 467.000 Dollar, ein Ferrari für fast 600.000 Dollar sowie eine Bulgari-Kette für 865. 000 Dollar gewesen sein.

Mittlerweile wurden 455 Personen angeklagt, sie alle sollen falsche Forderungen an die Versicherungsanstalten gestellt haben. Nach Angaben des US-Justizministeriums handelt es sich um die bislang größte Aktion dieser Art. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.