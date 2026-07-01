Es ist ein folgenschweres Ereignis. Mehr als 10.000 Menschen werden heute in dem kleinen Schweizer Weiler Écône im Wallis erwartet, wenn die traditionalistische Piusbruderschaft vier neue Bischöfe weihen wird – gegen den Willen des Vatikans. Schon an diesem Montag begann am Sitz des internationalen Priesterseminars der Bruderschaft eine Art antimodernistisches Festival mit der Weihe neuer Priester.

Bischofsweihen sind nach Kirchenrecht illegal

Rom blickt mit Argusaugen auf die Traditionalisten. Denn die Bischofsweihen sind nach Kirchenrecht illegal, die Geweihten werden automatisch exkommuniziert. Was sich da vollzieht, ist ein Schisma, eine Kirchenspaltung. Es ist eigentlich das Worst-Case-Szenario für den Papst. Dessen erste Aufgabe ist die Wahrung der Einheit der katholischen Kirche. Doch Leo XIV. reagierte gelassen, als er vor Tagen auf den Fall angesprochen wurde. „Natürlich ist die Spaltung unter Christen immer ein schmerzlicher Punkt“, sagte der Papst. Doch die Piusbrüder weigerten sich, „bestimmte grundlegende Elemente der Kirche anzuerkennen, angefangen bei einigen Punkten des Zweiten Vatikanischen Konzils“. Wenn sie die Bischofsweihen trotz Verbot Roms durchführten, sei das „bedauerlich“. „Aber wir müssen voranschreiten“, fügte Leo hinzu. Gespräche zwischen Bruderschaft und Vatikan hatten zuvor zu keinem Ergebnis geführt.

10.000 sollen kommen

Die Traditionalisten gehen auf Konfrontation. Am Montag waren in Écône Priesterweihen geplant, am Dienstag feierten die frisch Geweihten dann ihre ersten Messen. Am Mittwoch folgt der illegale Höhepunkt: Um 9 Uhr morgens kommen Tausende Gläubige zur Zeremonie der Bischofsweihen, die auf einer Wiese vor dem Seminar stattfinden. Von gut 10.000 Anmeldungen aus 62 Ländern ist die Rede.

Am Mittwoch ist zum Abschluss eine große Pontifikalmesse geplant, wie alle Zeremonien der Bruderschaft im alten, tridentinischen Ritus. Auf einer eigens eingerichteten, aufwändig gestalteten und in sieben Sprachen verfügbaren Webseite können Unterkünfte und Mitfahrgelegenheiten gebucht und Souvenirs gekauft werden. Die Geschenkbox „Cuvée Écône 2026“ mit vier Flaschen edlem Rotwein gibt es für umgerechnet 82 Euro. Von einer „Schisma-Show“ im Wallis schreibt „La Repubblica“. Wer will, kann in Écône zu bestimmten Zeiten auch am Grab des Gründers der Bruderschaft, Erzbischof Marcel Lefebvre, beten.

Von einer „Schisma-Show“ im Wallis schreibt „La Repubblica“. © AFP/Fabrice Coffrini

Lefebvre selbst weihte am 1. Juli 1988 am selben Ort vier Bischöfe ohne das Plazet des Vatikans. Er hatte die Bruderschaft, die sich auf die Tradition konservativer Päpste seit Pius X. beruft und der mehr als 730 Priester angehören, 1970 als Antithese gegen die Modernisierung der katholischen Kirche gegründet.

Die Lefebrianer lehnen zentrale Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–65) ab, etwa zur Ökumene, zur Religionsfreiheit oder zur Rolle der Laien. Kritiker sehen sie als „antijüdisch“, „antiökumenisch“ und „antidemokratisch“. Für die Piusbruderschaft hat die katholische Kirche mit dem Konzil ihren „Wahrheitsanspruch“ aufgegeben. Um die vom Papst nicht genehmigten Weihen und die automatische Exkommunikation noch zu vermeiden, hatten sich der Generalobere der Bruderschaft Davide Pagliarani und der Chef des päpstlichen Dikasteriums für den Glauben, Kardinal Victor Manuel Fernández, zu einem Gespräch in Rom getroffen, allerdings ohne Erfolg. Der Vatikan beharrte auf Anerkennung der Konzilsbeschlüsse durch die Bruderschaft, Pagliarani bestand auf einer persönlichen Begegnung mit dem Papst: Zu beidem kam es dann nicht – es folgte der Bruch.

Tradition als Heilmittel

„Wir sind überzeugt, dass die Tradition in sich sämtliche Heilmittel gegen die schlimmsten Übel birgt, unter denen die Kirche und die Welt leiden“, heißt es nun in einem offenen Brief der Piusbruderschaft an den Papst vom 24. Juni. Die Weihe vier neuer Bischöfe wird nun, wie schon im Jahr 1988 von Lefebvre, als „Operation Überleben“ bezeichnet. Von den damals Geweihten sind nur noch zwei Bischöfe am Leben und heute auch schon knapp 70 Jahre alt. Nur Bischöfe können neue Priester weihen. Damit also weiterhin Priester geweiht werden können, die den Gläubigen die Sakramente spenden, braucht die Bruderschaft neue Bischöfe.

Nach der Exkommunikation 1988 folgte insbesondere während des Pontifikats Benedikt XVI. (2005-2013) ein schwieriges Kapitel für die katholische Kirche. Benedikt XVI., der einen endgültigen Bruch mit den Traditionalisten vermeiden wollte, hob 2009 die Exkommunikation auf. Unter den Begnadigten war allerdings auch der inzwischen verstorbene Holocaust-Leugner Richard Williamson. Eine Geste, die Versöhnung und Einheit der Kirche fördern sollte, wurde in der Öffentlichkeit als Rehabilitation eines Holocaust-Leugners wahrgenommen.