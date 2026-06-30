Der Start der Sommerferien steht bevor und damit steigt die Nachfrage nach Mietwagen in beliebten Urlaubsdestinationen. Allerdings trüben unerwartete Zusatzkosten, Versicherungsstreitigkeiten oder Probleme bei der Fahrzeugübernahme oft die Urlaubsfreude und entsprechende Beschwerden häufen sich in der Sommersaison. Man kann sich viel Ärger und Geld sparen, wenn man seinen Mietwagen sorgfältig auswählt und die Vertragsbedingungen genau prüft.

Mietwagenbuchungen für den Urlaub erfolgen in der Regel online über Buchungsplattformen. Diese Vermittlerfirmen buchen saisonal große Kontingente bei lokalen Mietwagenunternehmen voraus und bieten daher oft besonders attraktive Preise an. Der eigentliche Mietvertrag wird jedoch in der Regel direkt vor Ort mit der lokalen Autovermietung abgeschlossen. Bei Problemen rät das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Österreich daher, sich direkt an den lokalen Vermieter zu wenden.

Nicht bei Versicherungssumme sparen

Mietfahrzeuge müssen laut EU-Recht über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die in allen EU-Staaten gilt und im Mietpreis enthalten ist. Gerade bei vermeintlichen Billigangeboten kann die gedeckte Versicherungssumme sehr niedrig sein und folglich ein erhebliches finanzielles Risiko bei schweren Personen- oder Sachschäden bedeuten. Es empfiehlt sich eine Deckungssumme von mindestens 1 Million Euro. Für nur wenige Euro mehr pro Tag bieten viele Anbieter Haftpflichtversicherungen mit deutlich höherer Deckung an, oft bis zu 10 oder 50 Millionen Euro. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte außerdem eine Vollkaskoversicherung mit Diebstahlschutz ohne Selbstbehalt wählen, die Schäden an Glas, Reifen und Felgen inkludiert. Aus Beweisgründen sollten Konsumenten auf eine Kopie des Vertrags vor Ort bestehen und kontrollieren, ob die Angaben zur Versicherung im Online-Voucher mit jenen im Mietvertrag übereinstimmen.

Wenn Mieter und Fahrer nicht identisch sind, kann das zu Problemen bei der Übernahme des Autos führen. Oft ist Voraussetzung, dass dieselbe Person, die als Hauptfahrer:in im Mietvertrag eingetragen ist, auch Eigentümer der für die Reservierung genutzten Kreditkarte sein muss. Viele Autovermieter verlangen, dass die hinterlegte Kreditkarte noch mindestens sechs Monate nach Mietende gültig ist, um etwaige Nachbelastungen für Schäden oder Strafzettel vornehmen zu können. Debit- oder Prepaidkarten werden oft abgelehnt. Zusatzleistungen wie ein zweiter Fahrer, Kindersitze, Navigationsgeräte oder Gebühren für junge Fahrer können mitunter hohe Mehrkosten verursachen – daher unbedingt schon bei der Buchung auf die jeweiligen Preise und Konditionen achten.

Tankbeleg aufbewahren

Die Voll/Voll-Regelung ist in der Regel die fairste und günstigste Variante: Der Wagen wird mit vollem Tank übernommen und genauso vollgetankt zurückgegeben. Wer sich nicht daran hält oder eine andere Regelung akzeptiert (z. B. „Voll/Leer“), zahlt oft kräftig drauf – sei es durch hohe Servicepauschalen oder überteuerte Kraftstoffpreise des Vermieters. Wichtig: Den Tankbeleg unbedingt aufbewahren, um bei späteren Nachforderungen einen Nachweis zu haben. Wer sich Ärger und unberechtigte Forderungen ersparen möchte, sollte den Zustand des Mietwagens sowohl bei der Übernahme als auch bei der Rückgabe sorgfältig dokumentieren. Bereits bei der Abholung gilt: Fotos und Videos vom Fahrzeug rundum – inklusive Dellen, Kratzern und sonstigen Schäden – sind unerlässlich.

Viele Anbieter erweitern ihre Flotten um Hybrid- und E-Fahrzeuge. Wer bewusst reisen möchte, kann beispielsweise auf umweltfreundlichere Fahrzeuge setzen. Nachträgliches Laden durch Vermieter kann teuer werden, allerdings haben viele die Regeln gelockert. Meist werden bei Rückgabe 70 bis 75 Prozent Ladestand verlangt bzw. der Stand bei Abholung – Mietvertrag prüfen, Ladestand am Anfang und am Ende fotografieren.

„Verzichten Sie darauf, das Auto auf 100 Prozent zu laden vor einer längeren Rückfahrt. Ab 80 Prozent sinkt die Ladegeschwindigkeit massiv und das kostet unnötig Zeit. Nutzen Sie für das finale Laden am besten eine DC-Schnellladesäule (CCS) statt einer langsamen städtischen AC-Säule, um den Rückgabetermin nicht zu verpassen. Kosten und Berechnung unterscheiden sich beim Strom-Laden stark. Manche Netzanbieter verrechnen zwischen 30 und 80 Cent pro Kilowattstunde (kWh). An anderen Säulen oder bei Verwendung anderer Apps zahlt man pro Minute Stehzeit“, rät Maria Semrad vom Europäischen Verbraucherzentrum.