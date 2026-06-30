Dass es bei Fußballweltmeisterschaften zu der einen oder anderen Überraschung kommt, ist nichts Neues. Neu ist hingegen, dass aufgrund der jüngsten Aufstockung der WM-Teilnehmer erstmals Sechzehntelfinal-Partien gespielt wurden, die noch dazu innerhalb weniger Stunden zum Stolperstein für zwei favorisierte Teams aus Europa wurden. Denn während Brasilien trotz Rückstands gegen Japan den Aufstieg in die nächste Runde mit einem 2:1 bejubeln konnte, lief für Deutschland und die Niederlande nichts nach Plan.

So setzten sich Paraguay gegen die DFB-Elf und Marokko gegen die „Oranje“ jeweils in einem Elfmeter-Krimi durch. Gute Vorzeichen für Underdog Österreich, der am Donnerstag auf den amtierenden Europameister Spanien trifft? Das hoffen zumindest die Kommentierenden im Forum der Kleinen Zeitung, wobei so manche Wortspende auch ein gewisses Maß Schadenfreude gegenüber dem vermeintlichen Lieblingsnachbarn widerspiegelt.

„Nagelsmann ist einfach kein Trainer für K.o.-Spiele“

Mitleid scheint „peixe“ jedenfalls nicht zu haben: „Was Besseres hätte den Deutschen nicht passieren können.“ Denn, so der User weiter, nun würde sich die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann eine Blamage gegen Frankreich ersparen. Nüchterner fällt die Analyse von „Morpheus17“ aus, wonach Nagelsmann „einfach kein Trainer für K.o.-Spiele“ sei: „Hoeneß hat dies gut erkannt. Da sehe ich übrigens Oliver Glasner als einen der besten Trainer sowie Ancelotti. Auch Rangnick hat mich da noch nicht überzeugt.“

Eine strittige Szene der Paraguay-Partie will „ReHa73“ nicht vergessen wissen: „Die Aufregung bei den Deutschen ist groß, weil das aberkannte Tor zählen hätte müssen. Wäre es umgekehrt, wäre es für die ‚Experten‘ wohl in Ordnung gewesen.“ Im Vordergrund stehe aber nun die Hoffnung, dass das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale mit Spanien mithalten und den Favoriten „ärgern“ kann.

Lob für paraguayische Disziplin kommt von „JohannAmbros“: „Der Underdog hat es bestens verstanden, den Favoriten durch Leidenschaft, Einsatz, Kampfbereitschaft und einen klaren Matchplan in die Knie zu zwingen. Sowas wünsche ich mir auch von unserem österreichischen Nationalteam gegen Spanien!“

„Ist diese WM das Ende der Vorherrschaft des europäischen Fußballs?“

Anderen Leserinnen und Lesern scheinen die jüngsten Ergebnisse mehr Fragen als Antworten geliefert zu haben. „Ist diese WM das Ende der Vorherrschaft des europäischen Fußballs?“ Und: „Bekommen wir diesmal den ersten Weltmeister aus Afrika?“, will etwa „altbayer“ wissen. Die Einschätzung von „SoundofThunder“, woran es dafür noch hapere, folgt auf dem Fuß: „Die Afrikaner spielen zwar gut mit, aber das mit dem Toreschießen ist noch nicht so gut.“

Dass sich kein Team – ob aus Afrika, Amerika oder Europa – auf einer vermeintlichen Favoritenrolle ausruhen dürfe, erklärt „hfg“ wie folgt: „Mit guter Taktik, hundertprozentigem Einsatz, Willen, Risiko und natürlich etwas Glück kann jeder in einem Spiel gewinnen. Selbst Brasilien hätte sich bei Japan beinahe die Zähne ausgebissen.“ Und komme es erst einmal zu einem entscheidenden Elfmeterschießen, sei „ohnehin alles möglich“.

Positive Erinnerungen ruft die schwierige Ausgangslage der Österreicher bei „Geom38“ hervor: „Wenn unsere Mannschaft eine Leistung wie bei der letzten EM-Vorrunde bringen würde, könnte man Spanien zumindest ernsthaft fordern.“ Doch: „So wie sich vor allem unsere Defensive aktuell präsentiert, wird's wohl eine klare Sache werden.“ Ein Ausscheiden von Kalajdzic, Laimer und Co. wäre aber auch kein Weltuntergang – „die WM geht auch ohne uns weiter“ –, sondern „eher planmäßig“ und weniger schlimm als für die deutsche Fangemeinschaft.