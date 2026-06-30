Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan im Rosental staunten nicht schlecht, als sie am späten Montagnachmittag zu einem Einsatz im Ortskern gerufen wurden: Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und in das Schaufenster eines Geschäfts gekracht.

Unfall im Zentrum von St. Stefan

Gegen 17.50 Uhr fuhr der Lenker auf der Mureckerstraße auf den Kreisverkehr im Zentrum zu. Kurz davor kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem angrenzenden Gebäude. Die Glasfront des betroffenen Geschäfts zersplitterte durch die Kollision. Die Höhe des Schadens an Pkw und Geschäftsgebäude ist noch unklar. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Polizei und First Responder bereits vor Ort und kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzten Person. Die Einsatzkräfte der FF St. Stefan sicherten zunächst die Unfallstelle ab, errichteten einen Sichtschutz und bargen das beschädigte Fahrzeug. Die FF St. Stefan stand mit zehn Mitgliedern und zwei Fahrzeugen bis 19 Uhr im Einsatz.