

Teils heftige Unwetter mit starken Regenfällen haben Montagabend in einigen Regionen Tirols zu Murenabgängen geführt. Eine besonders brenzlige Situation gab es zwischen Flirsch und Pettneu am Arlberg im Bezirk Landeck, wo eine große Mure auf eine Landesstraße abging und einen Linienbus erfasste, wie die Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“ berichtete. Die vier Insassen blieben offenbar unverletzt.

Feuerwehr musste vier Insassen befreien

Im Bus, der zwischen Flirsch und der Pettneuer Ortschaft Schnann von den Schlammmassen mitgerissen wurde, befanden sich neben dem Fahrer eine Frau, ein Mann und ein 14-jähriges Mädchen. „Sie sind wohlauf. Die Passagiere sind nicht mehr allein herausgekommen. Es war eine heikle Situation“, sagte der Landecker Bezirksfeuerwehrinspektor. Da die Gefahr bestand, dass weiteres Material nachrutscht, wurden die vier Personen mittels Crash-Bergung schnellstmöglich aus dem Bus gerettet.

Die Mure verlegte die Straße auf einer Länge von 80 Metern ein bis eineinhalb Meter tief. Im Einsatz standen die FF Schnann, FF Pettneu, FF Flirsch, Flugretter FF Landeck, PI Landeck, BFI Landeck und das RK Landeck.

Zwei Murenabgänge gab es unterdessen auch auf die Pitztalstraße (L16) in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst). Personen waren nicht betroffen, die Feuerwehr stand im Einsatz.