Im Grazer Basketball gibt es einen neuen Namen. Wie der neue Vorstand des UBSC Graz am Dienstag bekannt gab, wird der Klub in Zukunft mit neuem Namen auftreten. Mit den neuen Vereinsfarben Schwarz, Gold und Weiß sollen ab sofort die „Eagles Graz“ im österreichischen Basketball für Furore sorgen.

Die sportliche Leiterin Kerstin Höger sieht positiv in die Zukunft: „Wir tragen alles mit uns, was dieser Verein über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber wir wollen auch ehrlich sein: Vieles wird sich verändern. Dieser neue Name ist kein Marketingtrick, sondern ein echtes Bekenntnis zu einem Neustart – für den Verein, für unsere Fans und für den Basketball in dieser Stadt.“