Wer gedacht hat, die Grazer KPÖ lässt das erfolgreiche Wahlergebnis in aller Ruhe wirken, hat sich ordentlich getäuscht. Vielmehr geht es Schlag auf Schlag: Schon am Montag, nur ein paar Stunden nach dem letzten „Prosit“ bei der Wahlparty in der Lagergasse, tagten die Parteispitzen um Bürgermeisterin Elke Kahr sowie die Stadträte Manfred Eber und Robert Krotzer. Drei Stunden lang gab es „Manöverkritik“ – wobei erwartungsgemäß die Laune gut war und sich Kritik nach dem Wahlsieg am Sonntag in Grenzen gehalten hat. „Ein paar Türhänger für Flugzettel zum Beispiel sind zu spät bestellt worden, aber das sind tatsächlich Kleinigkeiten“, gesteht Hanno Wisiak seitens des Klubs.

Am Dienstag tagt die Parteileitung

Schon am Dienstag, den 30. Juni, gibt es das nächste Treffen der Kommunisten, wenn die Parteileitung offiziell Resümee zieht – und weitere Weichen auf dem Weg zur neuen Stadtregierung stellt. Denn die ersten Pflöcke wurden schon eingeschlagen: Bereits in dieser Woche, konkret am Mittwoch und Donnerstag, will man erste Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aller anderen Gemeinderatsparteien führen. Wie berichtet, wird die neue Bürgermeisterin – also wohl Elke Kahr – am 27. August im Grazer Gemeinderat formal gewählt.