Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor. Die Gruppenphase hätte für Co-Gastgeber Mexiko nicht besser laufen können. Das Aztekenstadion war schon bei den beiden Siegen gegen Südafrika (2:0) und Tschechien (3:0) eine Festung, gegen Ecuador (3 Uhr, ServusTV live) soll nun der nächste Erfolg und damit der Einzug ins Achtelfinale klargemacht werden. „Die Fans sind für uns äußerst wichtig“, strich Stürmer Guillermo Martinez den X-Faktor heraus. Bisher brachte das Turnier fünf verschiedene mexikanische Torschützen hervor, nur Julian Quinones traf bereits zweimal. Auch deshalb ist „El Tri“ so schwer ausrechenbar. Vor dem Gruppenaus 2022 qualifizierten sich die Mexikaner acht Mal in Folge für das Achtelfinale, eine solche Serie soll nun wieder gestartet werden. „Egal, wer gerade auf dem Platz steht, alle geben ihr Bestes“, erklärte Verteidiger Mateo Chavez, der gegen Tschechien traf, das mexikansiche Erfolgsgeheimnis. Bis auf Tormann Carlos Acevedo wurden bereits alle Spieler des Kaders bei der WM eingesetzt.

Während also bei den Co-Gastgebern die Stimmung nicht besser sein könnte, kriselt es bei Ecuador etwas. Zwar wurde der Aufstieg mit einem überraschenden 2:1-Sieg gegen Deutschland fixiert, allerdings herrscht in der Mannschaft etwas Unruhe. So wurde der Kapitän mitten im Turnier gewechselt. Anstelle von Enner Valencia trägt nun Moises Caicedo die Binde. Die Südamerikaner werden wohl wieder alles daran setzen, über die starke Defensive den ersten Achtelfinaleinzug seit 2006 zu schaffen. In den 23 Partien unter Trainer Sebastian Beccacece kassierte man neun Gegentore.