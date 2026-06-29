Eine erschreckende Entdeckung machte eine Wandergruppe am Montagmorgen in Kärnten. Gegen 8 Uhr war die Gruppe zur Besteigung des Kreuzecks in der Kreuzeckgruppe ausgehend von der Feldnerhütte unterwegs. Etwa 200 Höhenmeter unter dem Gipfel stießen sie auf einen leblosen Mann und verständigten sofort die Rettungskräfte.

Der Notarzt des ÖAMTC Hubschraubers C7 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. In weiterer Folge stellten Polizeibeamte seine Identität fest. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Laut polizeilichen Ermittlungen ist der 67-Jährige vermutlich am Vortag auf den Gipfel des Kreuzecks aufgestiegen und beim Abstieg im steilen felsdurchsetzten Gelände zu Sturz gekommen. Dabei dürfte er die tödlichen Verletzungen erlitten haben.