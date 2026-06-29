Es war einmal, da haben Menschen ihr Leben dafür eingesetzt, um den Mächtigen das Recht zur Mitbestimmung abzutrotzen. Erst nur für einige wenige Männer, dann für alle Männer und schließlich durften auch Frauen wählen. Diesen Kampf haben viele teuer bezahlt, manche sogar mit dem eigenen Leben. Das ist, zugegeben, schon lange her, und wie die meisten gesellschaftlichen und materiellen Errungenschaften erscheinen sie den Nachgeborenen selbstverständlich. So sehr sogar, dass die dahinterstehenden Ideen und Werte in Vergessenheit geraten.

Wie sonst ließe sich erklären, dass bei der Grazer Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag nur etwas mehr als jeder zweite Wahlberechtigte – exakt waren es 51,89 Prozent – überhaupt mitgemacht hat? Und Graz ist kein Ausreißer nach unten: An der EU-Wahl 2024 beteiligten sich mit 56 Prozent nur unwesentlich mehr; bei der Nationalratswahl waren es immerhin 77 Prozent. In anderen Staaten liegt die Messlatte teils deutlich niedriger.

Wahlen drohen, ihren eigentlichen Sinn zu verlieren

Also alles paletti in Österreich? Nein, solche Vergleiche zeigen nur, dass es auch bei uns mit der demokratischen Teilhabe noch weiter nach unten gehen kann. Wer wissen will, wie tief, findet abschreckende Beispiele ganz nah. An der jüngsten Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft nahmen lediglich 22 Prozent teil, bei der Wirtschaftskammer waren es 26 Prozent, bei der Arbeiterkammer waren es immerhin 40 Prozent. Solche Wahlen erfüllen ihren eigentlichen Sinn nicht mehr.

Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, sich an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen, etwa über die Mitwirkung in Vereinen und Bürgerinitiativen. Solches Engagement steht auch Nicht-Staatsbürgern offen. (Dass der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung sinkt, ist ein anderes Thema.)

Einfache Lösungen gibt es nicht. Eine der unsäglichsten Entwicklungen geht von den politischen Parteien selbst aus. Moderne Wahlkämpfe konzentrieren sich längst nicht mehr nur auf die Mobilisierung der größtmöglichen Zahl eigener Anhänger, sondern versuchen auch, die Wähler der Konkurrenz zu entmutigen, ihre Stimme der Partei ihrer Wahl zu geben. Demobilisierung heißt diese Methode, die zwar hochprofessionell sein mag, aber sich dem Sinn nach gegen die Demokratie selbst richtet. In solchen Techniken liegt zudem eine der Ursachen für die wachsende Entfremdung zwischen der Politik und ihren Parteien auf der einen und den Menschen im Land auf der anderen Seite.

Zurück zur Wahlpflicht?

Bleibt die Frage, ob die Zeit für eine neue radikale Kehrtwende schon gekommen ist? Bis 1992 bestand bei Nationalratswahlen Wahlpflicht. Wer dieser nicht nachkam, brauchte eine gute Ausrede oder musste mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Ein entsprechendes Volksbegehren scheiterte eben erst kläglich. Das ist zu akzeptieren. Das Problem geringer Beteiligung bleibt. Das sagt nämlich auch etwas über unsere Werte aus.