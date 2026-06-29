In Kärnten ist am Montagnachmittag die Südautobahn (A2) bei Völkermarkt nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt worden. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Graz zwischen den Anschlussstellen Völkermarkt West und Ost ereignet, teilte der ÖAMTC mit.

Laut ersten Informationen soll ein Lkw mit einem Absicherungsfahrzeug der Asfinag kollidiert sein. „Die Asfinag-Mitarbeiter haben dort Mäharbeiten durchgeführt“, bestätigt Polizei-Sprecherin Lisa Sandrieser. Wie es genau zu dem Unfall kam und wie viele Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Autobahn gesperrt

Auf der Autobahn staute es sich, auch auf der Ausweichroute über die B70 kam es zu Behinderungen. Die Sperre ist derzeit bis 21 Uhr anberaumt. Laut ÖAMTC erweist sich die Bergung jedoch komplizierter als angenommen. Ausweichen ist bei Grafenstein über die B70 und das Völkermarkter Stadtgebiet möglich, hier staut es sich allerdings ebenfalls. Der Zeitverlust beträgt aktuell rund 30 Minuten.