Zwei Punkte in der WM-Qualifikation, sieben Gegentore in der Gruppenphase. Die Bilanz der schwedischen Nationalmannschaft seit September ist mit drei Siegen in 13 Spielen verheerend, dennoch stehen die Skandinavier heute (23 Uhr, ServusTV live) im Sechzehntelfinale und treffen dort auf Frankreich. Möglich machte die Teilnahme erst die Nations League, eigentlich landete Schweden in einer Gruppe mit Slowenien, Kosovo und Schweiz mit zwei Punkten auf Platz vier. Durch das starke Abschneiden in der Nations League 2024 durften die „Tre Kronor“ dennoch ins Play-off, wo sie im März dieses Jahres gegen die Ukraine und Polen die ersten zwei Siege seit Juni 2025 feierten. Es war ein großer Erfolg für Graham Potter, der 51-jährige Engländer übernahm die Schweden im Oktober 2025 als Trainer. Zuvor coachte er West Ham, Chelsea und Brighton, von 2011 bis 2018 trainierte er Östersund.

Das 5:1 zum Auftakt in die Endrunde gegen Tunesien wirkte wie ein Befreiungsschlag, die beiden Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres trafen ebenso wie Yasin Ayari, der sogar zweimal anschrieb. Doch mit dem 1:5 gegen die Niederlande folgte im zweiten Spiel der große Dämpfer. Zum Abschluss gab es ein glanzloses 1:1 gegen Japan, das beiden Teams zum Weiterkommen reichte, den Schweden als Gruppendritter. „Ich wollte heute unbedingt gewinnen, aber am Ende hat ein Punkt wohl gereicht. Und hört zu: Ich bin wirklich stolz auf die ganze Mannschaft“, sagte Anthony Elanga, der beide Treffer in Spiel zwei und drei erzielte.

Ousmane Dembele und Kylian Mbappé waren schon sehr erfolgreich © AP/Martin Meissner

Besonders von den beiden Angreifern Isak (Liverpool) und Gyökeres (Arsenal), die zusammen auf einen Marktwert von 150 Millionen Euro kommen, muss gegen die französische Übermacht mehr kommen, damit die schwedische Horrorbilanz ein Ende findet. Defensiv muss Potter allerdings auf Isak Hien verzichten, der Innenverteidiger fällt verletzt aus. Während also bei Schweden die Ergebnisse seit Jahren ausbleiben, kennt Frankreich das Gefühl eines Punkteverlusts fast nicht mehr. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel erlitt die „Équipe Tricolore“ im Juni 2025 in der Nations League gegen Spanien. In der Gruppenphase hielt sich das Team schadlos und erzielte zehn Tore, zusammen mit Deutschland und der Niederlande die meisten aller Teilnehmer.

„Der erste Wettbewerb ist vorbei. Aber es gibt einen Zweiten. Die von euch, die bereits eine WM gespielt haben, wissen, jetzt ändert sich alles. Jedes Spiel kann das letzte sein“, warnte allerdings Teamchef Didier Deschamps, der nach dem Tod seiner Mutter wieder zum Team zurückgekehrt ist. Seine Offensivspieler befinden sich bereits jetzt in Titelform, Kylian Mbappé und Ousmane Dembele trafen beide bereits jeweils viermal. Mbappé fehlen momentan drei Tore auf Lionel Messi in der ewigen WM-Torschützenliste, mit Miroslav Klose ist er bereits am zweiten Spieltag gleichgezogen. Seit 1998 zogen die Franzosen nach überstandener Gruppenphase übrigens immer mindestens ins Viertelfinale ein, 2002 und 2010 war bereits nach drei Spielen Schluss. Aber auch Schweden kam bei den letzten vier WM-Teilnahmen immer mindestens ins Achtelfinale.