Für Barbara Frank schließt sich ein Kreis: Der Bachmannpreis war im Jahr 2004 ihre Eintrittskarte in den ORF. Damals konnte die Germanistin in der Onlineredaktion andocken und war in Zeiten, in denen „das Internet noch ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt hat“, für die Zusammenfassungen der Jurydiskussionen verantwortlich: Zehn Jahre lang hat sie diesen „Knochenjob“ (so Frank) gemacht – also eine halbe Stunde der Jury zugehört und dann in der nächsten halben Stunde die Diskussion auf den Punkt gebracht. Später wechselte sie ins Radio und Fernsehen, entwickelte unter anderem die Sondersendung „Extrazimmer“ zu den „Tagen der deutschsprachigen Literatur“ und übernahm sukzessive immer mehr Aufgaben beim Wettlesen – bis hin zur Gestaltung diverser Dokus über den Bewerb und seine Namensgeberin. „Man könnte also sagen, dass ich bis auf Kabelhilfe schon fast alles gemacht habe“, lacht die 46-Jährige, die am Faaker See aufgewachsen ist.

Übernimmt die Organisation

Nun übernimmt sie von Horst Ebner die Organisation des traditionsreichen Wettlesens, das heuer den 50. Geburtstag gefeiert hat: „Ich kann auf dem aufbauen, was Horst in den letzten 14 Jahren geschafft hat. Aber natürlich will ich mit den Tagen der deutschsprachigen Literatur noch höher hinaus und ich bin mir gleichzeitig der großen Verantwortung in Zeiten des Spardrucks bewusst“, sagt Barbara Frank. Dieser Tage soll es im ORF eine erste Nachbesprechung geben, dabei wird das Team auch überlegen, „was wir weiter verbessern können und welche Veränderungen es geben wird.“ Unter anderem muss die Nachfolge von Klaus Kastberger als Vorsitzender der Jury finalisiert werden.

17 Stunden Liveübertragung

Die Bedeutung als Literaturfestival mit 17 Stunden Liveübertragung auf 3sat sei jedenfalls nicht hoch genug einzuschätzen – sowohl für die Autorinnen und Autoren, als auch für das Landesstudio und überhaupt für Kärnten. Eines ist für Barbara Frank jedenfalls klar: Am Format „25 Minuten lesen und 25 Minuten diskutieren live im TV“ wird nicht gerüttelt: „Das werde ich mit Zähnen und Klauen verteidigen.“