Ein Schritt, den Bruck an der Mur, Judenburg und Wiener Neustadt bereits vollzogen, wird jetzt auch in Kindberg Realität. Die obersteirische Gemeinde, in der die SPÖ mit absoluter Mehrheit regiert, wird einen Teil ihrer 248 Gemeindewohnungen verkaufen.

Konkret geht es dabei um das Gemeindewohnhaus Angerweg 4 in Kindberg. Zum Baukomplex gehört auch das alte Rüsthaus der Feuerwehr Kindberg-Stadt. „Der Neubau des Rüsthauses schreitet zügig voran, im nächsten Jahr wird übersiedelt und dann steht das ehemalige Rüsthaus leer. Wir als Stadt haben kein Geld, um eine Nachnutzung baulich umzusetzen“, erklärt Bürgermeister Christian Sander. „Auf Empfehlung des Landes sehen wir uns deshalb gezwungen, den ganzen Gebäudekomplex zu verkaufen. Dazu gibt es auch schon einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss.“

Es sind 23 Wohnungen betroffen © KLZ/Markus Hackl

Mit dem Erlös sollen einerseits Darlehen zurückgezahlt und andererseits andere Gemeindewohnungen saniert werden. Vom Verkauf des gemeindeeigenen Wohnhauses Angerweg 4 sind 23 Wohnungen betroffen, die Bausubstanz und die Wohnungen sind laut dem Bürgermeister in einem guten Zustand.

An Mietverträgen soll sich nichts ändern

„Wichtig ist, dass für die bestehenden Mieter sich nichts ändert. Sie können in ihren Wohnungen bleiben, auch an den Mietverträgen ändert sich nichts. Die Mieter wurden auch schon darüber informiert“, betont Sander. Neue Verträge und neue Mietpreise soll es erst für künftige, neue Mieter geben. Laut Sander ist der Verkauf öffentlich ausgeschrieben, es gibt auch schon konkrete Kaufangebote, er will aber dem Bieterverfahren nicht vorgreifen.

Bürgermeister Christian Sander hat die Mieterinnen und Mieter bereits informiert © Pototschnig Franz

„Es tut mir natürlich leid, dass wir zu diesem Schritt gezwungen werden, aber wir haben finanziell überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr, um unsere Gemeindewohnungen in einem zeitgemäßen Bauzustand bringen zu können. Durch den Verkaufserlös schaffen wir erst die Möglichkeit, die bestehenden Wohnungen sanieren zu können“, so der Ortschef. Auch ein leerstehendes Gemeindewohnhaus in Mürzhofen in der Bachgasse soll übrigens verkauft werden; betroffen sind hier fünf Wohneinheiten.