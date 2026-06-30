Das Stundenticket für Öffis um 1,45 Euro: Nein, das ist kein Tippfehler, sondern ein Rückblick auf das Jahr 1995. Seither ist dieser Preis – wie auch die meisten anderen Tarife in allen anderen Branchen – gestiegen. Und er wird noch wachsen: Denn auch heuer kommt es zur bereits traditionellen Erhöhung der steirischen Öffi-Tarife mit 1. Juli. Wie berichtet, steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 3,5 Prozent: So wird die Stundenkarte fortan um 3,30 Euro zu haben sein.

Und dennoch gibt es einige Tipps, wie man auch ab 1. Juli 2026 günstiger einsteigt:

Zehnerblock: Für viele mutet diese „rabattierte Stundenkarte“ ein wenig altmodisch an – doch Geldsparen kommt nie aus der Mode, oder? Und da kommt einem der Zehnerblock, den man streifenweise einsetzen kann, ordentlich entgegen: Innerhalb einer Zone ist man so ab Juli um nur 2,69 Euro unterwegs, während normale Stundenkarten dann eben 3,30 Euro kosten. Erhältlich ist die 10-Zonen-Karte im Vorverkauf in Trafiken, bei ÖBB-Automaten und im Grazer Mobilitätszentrum (Jakoministraße 1).

Trotz Finanznöten fördern viele Gemeinden weiterhin das Klimaticket ihrer Bewohnerinnen und Bewohner © Saria

Klimaticket: Mit Juli kostet das Klimaticket Steiermark um 18 Euro mehr als im Vorjahr, also 532 Euro. Doch obwohl alle Gemeinden immer mehr unter Kostendruck geraten, haben einige Gemeindevorstände die Spendierhose noch anbehalten: So fördert Raaba-Grambach das Klimaticket für Bewohnerinnen und Bewohner mit 50 Prozent, in Peggau schießt man exakt 223 Euro zu und in Hart bei Graz 100 Euro beim ersten Förderantrag. Auch in der Landeshauptstadt bleibt ein Zuschuss auf Schiene: Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt man im Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ), dass es die Förderung über 100 Euro für Grazerinnen und Grazer weiterhin geben wird.

Familienpass: Drei Erwachsene können sich im Steirischen Familienpass eintragen lassen, um fortan bei gemeinsamen Fahrten mit den Kindern jede Stunden- und jede 24-Stunden-Karte um 38 Prozent günstiger zu erhalten – die Kinder selbst wiederum fahren bis zum vollendeten 15. Lebensjahr in Begleitung einer dieser drei eingetragenen Erwachsenen gar gratis. Und das Beste daran: Zu diesen drei Erwachsenen zählen neben den Eltern oder einem Elternteil und dessen Partnerin/Partner auch eine dritte – frei zu wählende – Person. Die Oma, der Opa oder gute Freunde der Familie. Infos unter Tel. 0316/877-2222.

Altstadtbim: Sie stand schon vor dem Aus, nun aber hat die Grazer „Altstadtbim“ gar ihren Radius erweitert. Jedenfalls steckt hinter diesem Namen der Umstand, dass man direkt im Grazer Zentrum gratis mit den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 und 23 fahren kann – und zwar zwischen Dietrichsteinplatz, Finanzamt, Kaiser-Josef-Platz, Südtiroler Platz und Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel.

Eintrittskarte = Öffi-Ticket: Mit einem Ticket oder einem Abo für die Bühnen Graz mag man kulturellen Genuss erleben – jedenfalls aber eine kostenlose Öffi-Fahrt: Denn die Eintrittskarte wird zur Gratis-Fahrkarte für Bus, Bim oder Bahn im Verkehrsverbund Steiermark am Tag der jeweiligen Veranstaltung – vier Stunden vor und sieben Stunden nach einer Vorstellung. Ausgedruckte Bühnen-Karten von „Ticketzentrum“ können direkt als Fahrkarte verwendet werden, bei digitalen Eintrittskarten erhält man per Mail zusätzlich einen QR-Code, der einem Kontrollor zusammen mit dem digitalen Ticket vorgezeigt werden muss.