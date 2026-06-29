Ein 61-jähriger Mountainbiker aus Linz (OÖ) ist in Oberwölz im Bezirk Murau bei einer Tour tödlich verunglückt. Der Verstorbene wurde Sonntagfrüh von Wanderern im Bereich „Hoher Zinken“ aufgefunden. Sie verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen, so die Polizei am Sonntagabend in einer Aussendung.

Der 61-Jährige dürfte demnach am Samstag gegen 17.00 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Forstweg im Bereich Lachtal rund 400 Meter oberhalb der Kleinlachtalhütte aus unbekannten Gründen zu Sturz gekommen sein. Dabei prallte er vermutlich mit dem Kopf auf dem harten Untergrund auf. Trotz des Tragens eines Sturzhelmes habe er tödliche Verletzungen erlitten, hieß es seitens der Exekutive.