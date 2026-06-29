Nach einem Ammoniak-Austritt im Sportzentrum Eisenstadt sind neun Personen leicht verletzt. Das Areal rund um den Bad-Kissingen-Platz ist großräumig gesperrt, teilte das Landesmedienservice Burgenland am Montag mit. Die Ursache für den Ammoniak-Austritt ist noch nicht bekannt. Bei den Verletzten handelt es sich um junge Erwachsene, sie wurden laut Polizei zunächst ins Spital eingeliefert, konnten es aber bereits wieder verlassen.

Die Alarmierung erfolgte in der Nacht auf Montag um 23.30 Uhr, hieß es aus der Landespolizeidirektion zur APA. Die Jugendlichen erlitten laut Landessicherheitszentrale Kopfschmerzen und Reizhusten. Sechs Personen wurden mit Rettungsautos ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, drei von ihnen ins Spital nach Wiener Neustadt. Sie wurden inzwischen bereits wieder in häusliche Pflege entlassen, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.

Die Sperre rund um das Areal reichte von der Bundesstraße 50 bis zur Straße „Zielgerade“. Davon betroffen waren auch die Schulen HAK/HAS und die HTL, die Sonderschule und die Bahnstation. Die Schulen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die Bevölkerung wurde gebeten, den gesperrten Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.