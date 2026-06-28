Am Sonntagabend gegen 19 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Auto auf der Eisdorfer Straße im Gemeindegebiet von St. Andrä bergwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seiner Motocross in entgegengesetzter Richtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Frontalkollision. Der Motocross-Lenker wurde über den Wagen geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 50-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg eingeliefert.