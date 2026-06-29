Vor dem finalen Gruppenspiel gegen Ecuador hätte bei Deutschland die Stimmung wohl nicht besser sein können. Elf Spiele in Serie hatte die Elf von Julian Nagelsmann davor gewonnen, mit den beiden Siegen gegen Curaçao und die Elfenbeinküste und den guten Joker-Auftritten von Deniz Undav ließ man bei den Anhängern berechtigte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Endrunde aufleben. Dann folgte die 1:2-Niederlage gegen die Südamerikaner und vor dem heutigen Sechzehntelfinale (22.30 Uhr, ORF 1 live) gegen Paraguay in Boston erlebte die deutsche Euphorie einen Dämpfer.

Besonders die Defensive offenbarte sich als Schwachstelle, beim entscheidenden Gegentreffer machten sowohl Manuel Neuer als auch Jonathan Tah keine gute Figur. „Das ganze Team war erschreckend schwach. Allerdings hätte Manu dem Ball früher entgegengehen müssen, statt auf ihn zu warten. Ein Torwart seiner Klasse muss in solchen Situationen aktiver agieren. Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen“, kritisierte etwa der ehemalige Nationaltormann Sepp Maier das deutsche Team und Neuer im Speziellen. Nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Nico Schlotterbeck musste Nagelsmann bereits die Innenverteidigung umstellen und beordete Antonio Rüdiger in die Startelf. Außerdem verpasste Linksverteidiger Nathaniel Brown das Duell gegen Ecuador angeschlagen, der wahrscheinliche Sommertransfer des FC Bayern sollte allerdings wieder fit sein.

Oliver Neuville schoss Deutschland 2002 zum Sieg gegen Paraguay © IMAGO

Die defensive Leistung ist bei den Deutschen die Achillesferse in den vergangenen Jahren gewesen, in diesem Jahr blieb man in sieben Spielen nur einmal ohne Gegentor, acht Mal musste der Tormann den Ball aus dem Netz holen. Bei Weltmeisterschaften ist die Statistik sogar noch deutlicher. Das letzte Spiel ohne Gegentor ist nämlich das Finale 2014 gegen Argentinien. „Wir müssen die Dinge ansprechen, die wir nicht gut gemacht haben. Und dann müssen wir unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Kapitän Joshua Kimmich, der wegen seiner Leistungen auf der rechten Abwehrseite ebenfalls in der Kritik steht. Wer in der Offensive startet, wird ebenfalls mit Spannung erwartet. Der stark kritisierte Leroy Sané traf gegen Ecuador erstmals bei einem großen Turnier, allerdings klopft auch Undav immer stärker an der Startelf.

Während Deutschland also die Defensive in den Griff bekommen muss, ist diese bei Paraguay genau die Stärke. Die Südamerikaner spielten nämlich nach der 1:4-Auftaktpleite gegen die USA sowohl gegen die Türkei als auch Australien zu null, in den 18 Qualifikationsspielen kassierte man nur zehn Gegentore. Dabei ist das Team von Gustavo Alfaro besonders in der Offensive mit den beiden Stars Diego Gomez (Brighton) und Julio Enciso (Straßburg) gut besetzt, doch das Werk kam mit nur zwei Toren im bisherigen Turnier noch nicht so ins Laufen. Noch dazu fehlt Gomez gesperrt. „Es war echt schwer, das harte Ergebnis zu verarbeiten, aber trotzdem hat unser Team in den zwei Spielen danach richtig solide gespielt“, ist Trainer Alfaro mit dem bisherigen Turnier dennoch zufrieden. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams bei einer WM, 2002 gewann Deutschland im Achtelfinale durch ein spätes Tor von Oliver Neuville 1:0. Der Sieger trifft im Achtelfinale auf Frankreich oder Schweden.