Der olivgrüne Balken ist kaum zu erkennen. Um ihn bei der grafischen Darstellung zur Graz-Wahl um 17 Uhr zu erkennen, muss man schon genau hinschauen, womit bereits um diese Zeit am Sonntag klar ist: Der „(Korruptionsfreie) Gemeinderatsklub“ (KFG), der im Jahr 2022 – also nach der letzten Grazer Wahl – als Abspaltung der FPÖ im Streit um womöglich veruntreute Parteigelder entstanden ist, schafft es nicht in den künftigen Grazer Gemeinderat: Laut ORF-Hochrechnung landen der Klub und dessen Spitzenkandidatin Claudia Schönbacher bei lediglich 0,8 Prozent.

„Muss das Ganze sacken lassen“

Unmittelbar danach gibt sich Schönbacher am Telefon gefasst. „Wir haben versucht, allen Protestwählern ein Angebot zu machen. Ehrliche Politik anzubieten. Aber das wurde leider nicht angenommen. Und mit einem Budget von 22.000 Euro, durch Spenden finanziert, tust du dir natürlich auch schwer.“ Schönbacher, zuletzt als Stadträtin für den Tierschutz oder auch für die Servicestellen der Stadt verantwortlich, gesteht: „Ich muss das Ganze schon einmal sacken lassen. Aber wir haben alles gegeben. Und natürlich akzeptieren wir das Ergebnis.“

Schönbacher mit ihrem langjährigen Mitstreiter Pascuttini, der heuer im Frühjahr zu den Neos wechselte © KLZ/Jürgen Fuchs

Heuer im Frühling hat sie ja ihren bisherigen Mitstreiter verloren: Alexis Pascuttini, ebenfalls einst bei der FPÖ, wechselte plötzlich zu den Neos. Auf die Frage, ob dieser Absprung dem KFG-Ergebnis geschadet habe, meint Schönbacher am Sonntag: „Nein, das glaube ich überhaupt nicht.“ Und offenbar habe Pascuttinis Wechsel auch seiner „neuen“ Heimat namens Neos nicht geholfen.

Rückkehr in die Selbstständigkeit

Und nun? Schönbacher war ja stets selbstständig und führte jahrelang einen Friseursalon. „Diesen werde ich nun wieder aufsperren.“ Nein, eine Rückkehr in die Spitzenpolitik könne sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. „Ich werde das nur interessiert von außen beobachten.“