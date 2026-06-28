„Meine Mama hat gesagt, wenn ich will, kann ich alles werden, also wurde ich ein bisschen verrückt“, singt die Kärntner Sängerin Esther Graf mit SDP und Sido seit zwei Jahren. Das Lied schaffte es Ende 2024 sogar auf den dritten Platz der „Top Musik Videos“ im YouTube-Jahresrückblick.

So ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass es auch Phillip Theesfeld aus Deutschland eines Tages hörte. Kurzerhand schnappte er sich seine Gitarre, stellte sein Handy auf und filmte sich, während er den Song zum Besten gab. Das Video stellte er auf TikTok, inzwischen wurde es über zwölf Millionen Mal angesehen und fast 850.000 Mal geliked. Theesfeld und seine Cover-Versionen bekannter Lieder gingen viral.

Überraschung im Interview

Inzwischen ist der Deutsche bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kürzlich wurde er von dem TikToker und Instagramer Julian (@unstopable.julian) interviewt. Dabei erzählte Theesfeld etwa, dass auch seine Mama immer zu ihm gesagt haben soll, er könne alles erreichen. Darum habe ihn das Lied so angesprochen.

Bei dem Interview gab es zudem eine besondere Überraschung für den jungen Musiker. Julian konnte nämlich Esther Graf ebenfalls für sein Video gewinnen. Und so gab es nicht nur ein Aufeinandertreffen der beiden, sondern Theesfeld bekam auch die Gelegenheit, gemeinsam mit der Kärntner Sängerin „Mama hat gesagt“ zu singen. Natürlich kam auch seine Gitarre zum Einsatz. „Mittlerweile muss man ja sagen: Das ist jetzt schon unser Song“, sagte Graf.

Das ist übrigens der Original-Song von SDP, Esther Graf und Sido: