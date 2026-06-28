Am Sonntag gegen 11 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Auto auf der B81 Bleiburger Straße in Fahrtrichtung Lavamünd und wollte bei Aich nach links abbiegen. Zur selben Zeit setzte ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Motorrad zum Überholen an.

Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam. Der 73-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.