„Ich glaube, ich habe über die Jahre viel Recherchearbeit gemacht, ohne dass ich wusste, wofür ich überhaupt recherchiere“, sagt Lena Schätte. Die frisch gebackene Bachmann-Preisträgerin ist nicht nur Autorin, sondern auch Psychiatriekrankenschwester: „Am Ende hat sich dann das ganze Wissen über psychiatrische Erkrankungen, darüber, wie Familien mit so etwas leben, was Stigmata und Diskriminierung bei Menschen auslösen, in Texten gebündelt.“ Ihr gestern preisgekrönter Text „Was wir tragen“ startet mit dem Satz „Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind.“ Die Ich-Erzählerin lernt darin von ihrer Freundin, wie man das eigene Gewicht einsetzen kann, um sich gegen Diskriminierung und Mobbing zu wehren. In Klagenfurt hat Schätte einen Auszug aus dem Roman gelesen, der nächstes Jahr zur Frankfurter Buchmesse im S. Fischer-Verlag erscheinen wird.

Dort ist im Vorjahr auch ihr Suchtroman „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ herausgekommen. Mit dem Roman über eine von Alkoholismus geprägte Arbeiterfamilie schaffte es die 32-Jährige auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und hat wohl auch hier aus dem Leben geschöpft, denn nach ihrer Arbeit als Psychiatriekrankenschwester und einem Studium am deutschen Literaturinstitut Leipzig betreute sie suchtkranke Menschen in Lüdenscheid. Im letzten Jahr hat sie sich allerdings „Vollzeit“ auf das Schreiben konzentriert, wie sie im Interview erzählt. Nur zu schreiben, wäre allerdings auf Dauer „reizarm“, so die deutsche Autorin: „Ich glaube, dass es in meinem Leben immer wieder ein Hin und Her zwischen Schreiben und Pflege geben wird. Ich brauche wohl auch das andere.“

Schreiben ist für sie jedenfalls ein „Angebot der Kommunikation“ und die Möglichkeit, „Aufmerksamkeit in Räume zu bringen, in denen bisher kein Licht ist. Es kann Leben abbilden, und das ist enorm wichtig.“

Einladung an den Ossiacher See

Jetzt wird sie erst einmal den Sieg in Klagenfurt realisieren müssen, nächstes Jahr kommt sie dann auch wieder nach Kärnten: Mit dem BKS Publikumspreis ist das Stipendium als Festivalschreiberin des Carinthischen Sommers verbunden, Lena Schätte wird also den Sommer 2027 an den Ossiacher See eingeladen, um während dieser Zeit dann literarisch zu arbeiten.