Für texanische Schüler wird künftig die Bibel zur Pflichtlektüre. Das entschied laut US-Medienberichten die zuständige Behörde des Bundesstaates, meldet Kathpress am Sonntag. Eine entsprechende Bücher-Leseliste für die Schulen in Texas wurde am Freitag beschlossen. Bildungsbeamte in Texas begründeten die Entscheidung damit, dass „die Bibel als unverzichtbares literarisches Werk, das für das Verständnis der amerikanischen Gründungsgeschichte und Kultur von Bedeutung“ sei.

Kritiker fordern Trennung von Kirche und Staat

Kritik kommt dagegen von Befürwortern einer Trennung von Staat und Kirche. „Die Regierung von Texas - ganz zu schweigen von jeder anderen amerikanischen Regierungsstelle - sollte sich niemals damit befassen, allen Menschen eine bestimmte Religion aufzuzwingen“, sagte Rachel Laser von „Americans United for Separation of Church and State“ der „New York Times“. Ihre Organisation hatte bereits gegen ein Gesetz geklagt, das das Aushängen der Zehn Gebote in texanischen Klassenzimmern vorschreibt. Texas gilt als Hochburg der Republikaner von US-Präsident Donald Trump.