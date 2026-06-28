In Hörmsdorf (Marktgemeinde Eibiswald) prallte ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausmauer und kam anschließend im Garten zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Glück hatte laut Feuerwehr ein Mädchen, das sich zum Unfallzeitpunkt im Haus unmittelbar hinter der Anprallstelle befand.

Es war Samstag, als um 7.46 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf zum Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Polizei bereits vor Ort. Der leicht verletzte Lenker wurde bereits vom Roten Kreuz versorgt. Das Fahrzeug hatte zuvor einen Thujenzaun durchbrochen, prallte anschließend gegen eine Hausmauer, drehte sich dabei, wurde von der Mauer zurückgeschleudert und kam schließlich quer im Garten teilweise hinter einem Baum zum Stillstand. „Aufgrund der Endlage des Fahrzeuges war auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar, wie das Fahrzeug in diese Position gekommen war“, berichtet die Feuerwehr.

Mädchen blieb unverletzt

Großes Glück hatte ein Mädchen, das sich zum Unfallzeitpunkt im Wohnzimmer unmittelbar hinter der Anprallstelle auf dem Sofa befand. Es blieb unverletzt, obwohl am Haus erheblicher Schaden entstand und beim Anprall sogar Ziegel verschoben wurden. Die Stabilität des Hauses war jedoch nicht gefährdet, wie später von einem beigezogenen Baumeister bestätigt wurde.

Von Seiten der Feuerwehr wurde zunächst die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Nach Freigabe durch die Polizei erfolgte die Bergung des Fahrzeuges. Dafür mussten zuerst die verbliebene Hecke sowie Teile des Baumes mit der Motorsäge entfernt werden. Anschließend wurde der Pkw mittels Seilwinde aus dem Garten gezogen und dem bereits verständigten Abschleppdienst übergeben. Die FF Hörmsdorf stand mit zwei Fahrzeugen und acht Mitgliedern rund eineinhalb Stunden im Einsatz.