Über zehn Jahre galten Courteney Cox und Johnny McDaid als eines der beständigsten Paare Hollywoods. Nun soll ihre gemeinsame Geschichte zu Ende sein: Laut übereinstimmenden Medienberichten trennte sich das Paar bereits Ende vergangenen Jahres.

Die Entscheidung soll einvernehmlich gefallen sein. Statt eines Rosenkriegs hätten sich die beiden im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Cox lebt überwiegend in Los Angeles, McDaid in Europa, die räumliche Distanz soll die Beziehung zunehmend belastet haben. Trotz des Liebes-Aus sollen die beiden freundschaftlich verbunden geblieben sein.

Die Schauspielerin, die als Monica Geller in der Kultserie „Friends“ weltberühmt wurde, und der Snow-Patrol-Musiker lernten sich 2013 kennen, verlobten sich wenig später und fanden nach einer kurzen Trennung im Jahr 2015 wieder zueinander. Nun gehen sie endgültig getrennte Wege.