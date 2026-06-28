Im Stil eines echten Routiniers analysierte Marcel Hirscher bei seinem Besuch auf dem Red Bull Ring die Bedingungen. „Heiß ist es, oder?“, scherzte der Salzburger. Die Stimmungslage war dem Wetter entsprechend sonnig, die Ausblicke hingegen etwas getrübter. „Das Knie wird besser, aber es ist schon überraschend, wie lange es gedauert hat. Eine Reha kann top laufen oder so lala. Aber ich merke langsam, dass es fast so ist wie vorher. Es fehlen noch 10 Prozent.“ Dabei ging es vor allem um die fehlende Kraft, weshalb das Trainingslager in Neuseeland auch wackelt. „Wir haben in den kommenden Tagen Tests. Aber es wird sich vermutlich noch nicht ganz ausgehen, weshalb sich auch der Einstieg verschiebt.“

Einen genauen Zeitpunkt oder Plan für das Comeback hat der 37-Jährige nicht. Vielmehr ginge es ihm um andere Dinge. „Die Schmerzen um den Jahreswechsel waren stark, da war die Entscheidung kurz da, dass ich aufhören muss mit Skifahren. Es hat so keinen Sinn gemacht und man wird sehen, ob ich die 10 Prozent noch zurückhole“, erklärte Hirscher, der sich aber gewohnt ehrgeizig gibt: „Ich versuche es auf jeden Fall und gehe sicher zurück auf Schnee. Wenn ich einen Startplatz kriege, werde ich es probieren.“ Die schmerzhaften Monate der jüngeren Vergangenheit sieht der achtfache Gesamtweltcupsieger als „wichtige Erfahrung“, zurückwerfen ließ er sich davon nicht. „Ich habe meine Pokale ja schon im Regal.“

Van Deer will den „nächsten Schritt“ gehen

Diese Trophäen fehlen den Athletinnen und Athleten noch, die er jüngst in sein „Future Team“ aufgenommen hat. Sozusagen eine Van-Deer-Akademie der Nachwuchskräfte, die eine wahre Herzensangelegenheit des Chefs ist. „Es ist sehr spannend und ich hätte früher selbst gerne jemanden gehabt, den ich fragen kann, was ich in schwierigen Situationen mache und wie es weitergeht. Diese Arbeit motiviert mich schon sehr stark.“ Während es neben den Talenten und etablierten Neuzugängen wie Paula Moltzan zahlreiche Erfolgsmeldungen gab, schmerzt der Abgang von Aushängeschild Henrik Kristoffersen natürlich sehr. „Ohne Henrik wären wir nie da, wo wir jetzt sind. Irgendwann ist es aber Zeit, den nächsten Schritt zu machen und mit einer neuen Generation weiterzumachen. Auch Henrik wollte sich eine neue Herausforderung suchen.“

Eine Expansion seiner Marke in den Speed-Bereich wäre „natürlich reizvoll“, erklärt Hirscher. „Aber da brauchst du die doppelten Ressourcen in allen Bereichen. Jetzt gehen wir den Schritt in den Damen-Bereich, irgendwann dann vielleicht den nächsten.“ Auf dem Markt sei die wirtschaftliche Bilanz „äußerst zufriedenstellend. Natürlich schauen die Anfangsverluste wild aus, aber man muss ja beginnen.“

Neue Ideen sind notwendig

Für den Weltcup würde sich Hirscher wünschen, dass man „die Stärken stärkt und das dort tut, wo Skisport Begeisterung auslöst und Publikum hat.“ Neue Ideen seien aber dringend notwendig und der zweifache Olympiasieger hat diesbezüglich auch einige Ideen. „Vielleicht könnte man Damen und Herren zusammenlegen, wie beim Weltcup-Finale und das Starterfeld auf 30 Athleten begrenzen. Dann könnte man auch den Europacup und die FIS-Rennen aufwerten.“ Mehr Mut in Sachen Vermarktung und Außenwirkung wären notwendig. „Die Athleten, Geschichten und Zutaten sind da. Man könnte viel mehr daraus machen.“

Eine Lanze brach er beim Besuch am Ring für seine Red-Bull-Kollegin Lindsey Vonn, deren Comeback der Salzburger genau verfolgt hat. „Ich finde es großartig, wenn jemand den Mut hat, etwas zu versuchen, das noch nie jemand probiert hat. Dann zu sagen, dass sie bei Olympia nach ihrem Sturz nichts verloren hat, ist ein Wahnsinn, sie ist ja im Roten Trikot hingekommen.“ Obwohl es reizvoll wäre, schloss Hirscher als Ski-Hersteller eine Zusammenarbeit mit dem US-Skistar auf Weltcup-Niveau aus, die Vorlaufzeit sei zu kurz. Dem österreichischen Nationalteam drückt er bei dieser WM übrigens fleißig die Daumen. Ob dem ÖFB-Team gegen Spanien die Sensation gelingt? „Das weiß ich nicht, sonst wäre ich ja schon längst Teamchef.“