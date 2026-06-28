Nadine Leopold (32) erwartet ihr erstes Kind. Das ehemalige „Victoria‘s Secret“-Model verkündete die frohe Nachricht am Samstag auf Instagram mit einer Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie ihren Babybauch zeigt. Auf einem Bild hält sie zudem einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera.

Zu den Aufnahmen schrieb Leopold „The best is yet to come“ („Das Beste kommt erst noch“). Sie ergänzte den Beitrag mit einem Babyfläschchen- und einem weißen Herz-Emoji. Zahlreiche Fans gratulierten der 32-Jährigen umgehend in den Kommentaren.

Nadine Leopold stammt aus Wolfsberg und lebt mittlerweile in London. Sie modelt seit ihrem 16. Lebensjahr, war in Kampagnen für H&M, Mango und Zalando zu sehen und zierte die Titelseiten der Magazine „Elle“ und „Glamour“.

Von Ende 2014 bis März 2015 war die Kärntnerin mit dem britischen Popstar Harry Styles liiert. 2022 heiratete sie den britischen Investor Andrew Barclay. In Österreich machte Nadine Leopold zuletzt mit ihrem Besuch des Wiener Opernballs Schlagzeilen, wo sie in einem roten Kleid der österreichischen Designerin Eva Poleschinski alle Blicke auf sich zog.