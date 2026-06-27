Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstag dem 27. Juni gegen 11:20 Uhr auf der Hörzendorfer Ladnesstraße. Eine 39-jährige Motorradlenkerin verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet links auf das Bankett und prallte gegen einen im angrenzenden Jungwald liegenden Baumstamm. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie vom Motorrad geschleudert. Die Frau wurde bereits von einem First Responder, Sanitätern sowie einem ersthelfenden Motorradfahrer erstversorgt. Nach der weiteren notärztlichen Versorgung wurde die 39-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt verbracht.