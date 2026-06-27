Wenn Sexyness unter Strafe stehen würde – Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl wäre längst im Gefängnis. Findet er zumindest selbst. Dass es neben Sexyness aber auch noch die verschiedenen Themen der sexuellen Selbstbestimmung gibt, konnte man beim CSD in Graz erleben. „Hier kann man einmal frei sein von belastenden Dingen", erzählte eine Teilnehmerin.

Doch es wäre nicht der Sonderreporter, wenn er sich bei seiner Reportage auch auf das eine oder andere Abenteuer einlassen würde. Etwa die japanische Fesselkunst. Die ganze Reportage gibt es im Video zu sehen.

Michael Großschädl bei „Maurer & Cik“

Michael Großschädl ist übrigens auch Gast in der aktuellen Episode des satirischen Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung „Maurer & Cik“. Unter anderem wird über die Graz-Wahl diskutiert.