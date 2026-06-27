In einem Mobile Home auf einem FKK-Campingplatz in Eberndorf ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Mieter, ein Paar aus Deutschland, befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Spaziergang. Noch bevor die Freiwilligen Feuerwehren Kühnsdorf, Eberndorf und Gablern eintreffen konnten, griff der Platzwart mit einem Handfeuerlöscher ein und konnte so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Der Mann musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gründe für den Ausbruch des Brandes sind noch keine bekannt, die Polizei hat mit den Erhebungen begonnen.