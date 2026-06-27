Vierter Platz 2010, Achtelfinale 2014. Viertelfinale 2018. In der Vergangenheit war mit Uruguay bei Fußballweltmeisterschaften immer wieder zu rechnen. Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani und Co sorgten öfter für Überraschungen. Beim diesjährigen Turnier lief bei der „Celeste“ allerdings nicht viel nach Plan, die 0:1-Niederlage gegen Spanien fixierte das Gruppenaus mit nur zwei Punkten nach Remis gegen Saudi-Arabien und Kap Verde. Dabei wäre alles für ein erfolgreiches Turnier angerichtet gewesen. Marcelo Bielsa ist seit Mitte 2023 Trainer Uruguays und hatte damit drei Jahre Zeit, seinen anspruchsvollen Fußball in die Mannschaft zu implementieren. Leistungsträger wie Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) und Maximiliano Araujo (Sporting Lissabon) sind bei absoluten Spitzenklubs Stammspieler und wollten den großen Angriff starten. Am Ende blieb das bittere Aus.

„Was hinterlasse ich dem uruguayischen Fußball? Nichts. Denn jeder Beitrag, den ein Trainer nach drei Jahren Arbeit für den Fußball in einem Land leisten mag, setzt sich niemals wirklich durch, wenn keine Erfolge erzielt werden“, sagte Bielsa nach dem Spiel. Er wird Uruguay den Rücken kehren. Für den 70-Jährigen war es der dritte Auftritt bei Weltmeisterschaften. 2002 schied er mit seinem Heimatland Argentinien in der Gruppenphase aus, 2010 scheiterte er mit Chile im Achtelfinale. Ob weitere WM-Spiele bei „El Loco (der Verrückte)“, den unter anderem Pep Guardiola als Vorbild bezeichnet, dazukommen, darf bezweifelt werden.

Fernando Muslera patzte bei allen drei Spielen © AP

Dabei ist Bielsa für die schwachen Leistungen, die sein Team bei der Endrunde bot, wohl auch selbst mitverantwortlich. So sollen sich Medienberichten zufolge Führungsspieler wie Valverde und Ugarte vor dem Spiel gegen Spanien über das Training beschwert haben, da die Spieler zu erschöpft seien. Bielsa soll über diesen Vorstoß sehr unglücklich gewesen sein, im Spiel wurde Ugarte angeschlagen noch vor der Pause und Kapitän Valverde nach 57 Minuten ausgewechselt. Bielsa erklärte den Wechsel mit taktischen Motiven. Die tragischte Figur der WM Uruguays ist aber zweifellos Fernando Muslera. Der 40-jährige Tormann absolvierte vor dem Turnier ein Testspiel im März, sein letzter Länderspieleinsatz davor datierte vom 11. Juni 2022. Dennoch machte ihn Bielsa überraschend zur Nummer eins, Muslera patzte allerdings in allen drei Spielen entscheidend. Gegen Spanien wurde er sogar zur Pause ausgewechselt. „Ich hätte mir nie vorstellen können, wegen dieses Sports so sehr zu leiden. Ich möchte meine Mitspieler und alle Uruguayer um Verzeihung bitten“, sagte der Tormann nach seinem mutmaßlichen letzten Länderspiel. Er soll Berichten zufolge sogar selbst um seine Auswechslung gebeten haben.